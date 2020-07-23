英歐貿易協議 可能延宕

英國距離首相強生設定的7月底達成脫歐後貿易協議期限只剩數日，預料將來不及與歐盟達成協議。

每日電訊報報導，消息人士指出，英國政府目前假設雙方將無法在7月底前達成協議，但若歐盟願意在秋季時讓步，仍可能達成一項「基本」協議。

報導指出，英國政府預計，12月31日過渡期結束後，將按世界貿易組織（WTO）條款與歐盟進行貿易往來。英國在1月31日退出歐盟，目前雙方關係受過渡期協議約束，協商新條款期間仍維持原有規定。

報導指出，英國無法與歐盟在7月底前達成協議，主因協商代表在漁權、協議管理體系、歐洲法院角色，以及公平競爭的保證上，仍無法達成共識。

強生發言人20日表示，英國將繼續與歐盟就未來關係進行建設性協商，但不會放棄身為獨立國家的權利。

英國正尋求與他國締結貿易協議，建立自己的制裁制度，先前也堅稱沒必要簽署同意配合歐盟的標準。

不過，金融時報引述政府消息人士報導，英國政府已放棄今年11月美國總統大選前與美國達成貿易協議的希望；英國官員將協商進展緩慢歸咎於新冠疫情，此外，雙方對於是否開放美國農產品進口到英國等議題仍相持不下。

英美官員將在27日透過視訊會議進行第三輪貿易協議談判，但雙方都不預期這場會談能出現重大突破。