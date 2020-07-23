根據投資銀行NatWest Markets，由於亞洲抗疫成果較佳，對投資人而言，部分亞洲地區是比美國更好的投資標的，這凸顯疫情正帶動投資者轉向亞洲資產。

NatWest駐倫敦全球交易檯策略主管麥考密克說：「亞洲是相對的贏家。這並非僅延續一、兩季的題材，而是近似轉捩點。現在是亞股和亞幣題材當道。」

亞太地區總人口達到38億，感染人數為180萬人，不到美國染疫人數的一半。上季中國大陸經濟成長3.2％，提振了人們對亞洲經濟復甦的希望。美國上季經濟可能大幅萎縮，並對如何因應疫情意見分歧。

儘管澳洲與香港等地正面臨第二波疫情，但一些亞太國家已壓平病例曲線，而美國迄今力有未逮。麥考密克表示，由於亞洲疫情控制較佳，減少實施「超級寬鬆」貨幣政策的需求，且目前「有外匯題材正在醞釀，那就是美元將走貶，而且可能會重貶」。他建議投資人在中國大陸復甦之際，做多澳幣，以投入相對強勁的投資標的。