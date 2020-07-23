遠距商機熱 德儀財測優於預期

美國半導體大廠德州儀器21日公布的第3季營收預估優於分析師預期，並表示疫情對訂單的衝擊未如上季嚴重，因為全球遠距工作趨勢推升了用於個人電腦（PC）與伺服器的晶片需求。

德儀在6月底止的上季淨利成長5%至13.8億美元，每股盈餘為1.36美元；營收年比下滑約12%至32.4億美元，高於分析師預估的29.4億美元。

展望本季，德儀預估每股盈餘達1.14至1.34美元，營收為32.6億至35.4億美元，高於分析師平均預估的每股盈餘98美分、營收30.7億美元。德儀股價22日早盤小跌0.5%。

德儀投資人關係部門主管佩爾（Dave Pahl）表示，因遠距工作趨勢，該公司在個人電子產品市場的銷售在第2季激增20%。但他也說，由於對汽車產品市場的銷售下滑40%，衝擊整體營收，若不計汽車市場業務，公司第2季營收年比下滑幅度僅3%，而非下滑12%。

在法說會上面對分析師的連串提問時，德儀的主管們試圖釐清該公司的客戶訂單意外強勁，是由於客戶試圖鞏固貨源、避免遭受可能的供應中斷？抑或是因為全球對電子產品的需求回升？

對於此問題，德儀財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示：「坦白說，我們不知道實際情況。」他說，德儀擁有逾10萬客戶，「他們其中有些也不甚清楚」。

利薩爾迪說：「顯然地，世界經濟不太穩固。我的工作不是釐清世界經濟的走向，而是讓德儀在無論何種情勢下都能處於最良好的狀況。」

德儀在半導體業界擁有領域最廣泛的客群、最大的產品類別，由於德儀是第一家公布財報的大型製造業者，因此投資人亟欲從其財報中觀察從太空硬體到家電產品等各種領域的需求情況。

Edward Jones分析師普魯克（Logna Pruk表示）：「德儀肯定已通過谷底，再度開始展現出有活力的跡象。」不過他說，疫情和美中貿易摩擦可能會在短期內傷害需求。