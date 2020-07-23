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飛利浦喊賣家電部門 向海爾美的探詢意願
消息人士透露，荷蘭皇家飛利浦公司（Royal Philips）已與中國大陸競爭同業接觸，評估他們對收購飛利浦家電事業的意向，該事業可能以多達40億美元的價格出售。 彭博資訊22日引述消息人士報導，飛利浦與大陸海爾集團、美的集團進行接觸，正式的出售程序預計將在今年第4季展開。
一名消息人士說，飛利浦也探詢土耳其家電製造商阿齊利克（Arcelik）和偉視達（Vestel）等公司的收購意願。知情人士還透露，在出售程序展開時，私募股權業者黑石集團（Blackstone）、CVC資本合夥公司和KKR預期也會研究是否參與收購。
飛利浦1月時曾表示，計劃出售產品包括咖啡機、空氣濾清器等各類產品的家電事業，該部門的營收達23億歐元（26億美元）。這項擬議中的計畫是飛利浦執行長萬豪敦（Frans van Houten）要把飛利浦改造成為醫療保健設備製造商的策略一環。
萬豪敦在20日舉行的法說會上表示，預期出售計畫會在2021年第3季完成。
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