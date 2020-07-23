特斯拉納標普500 財報是關鍵

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）能否被納入標普500指數，近來成為投資人關注的焦點，分析師指出，儘管該指數在選擇成分股時需考量很多條件，但這家電動車大廠上季的財報表現是關鍵因素。

財富管理業者Robert W. Baird分析師卡羅認為，若特斯拉被納入標普500指數成分股，不只有助公司名望更上層樓，還將迫使財富管理機構買進特斯拉股票，以精準反映標普500指數的表現。

分析師說，特斯拉須先跨過連四季獲利（按通用會計準則計算）的重要門檻，並且符合其他條件，才能被納入該指數。瑞士信貸（Credit Suisse）的分析師指出，標普500指數納入新成分股後，其他公司的權重也須調整；一旦特斯拉被納入標普500指數，指數投資人必須出售其他成分股的持有部位，騰出空間購買特斯拉股票。

目前特斯拉市值高達3,040億美元，自由流通股的價值估計達2,200億美元；以標普500指數市值27.8兆美元計算，特斯拉的權重將占0.8%。

標普500指數最近一次有超高市值公司加入是2013年的臉書，當時的市值約1,200億美元。瑞士信貸認為，鑒於特斯拉的高市值，標普道瓊指數公司的指數委員會不會倉促行事，可能明年才決定將特斯拉納入。

華爾街分析師指出，市場對特斯拉上季的獲利預期差距極大，從調整後每股虧損2.53美元到預估每股盈餘1.45美元都有，但上季實現獲利的關鍵是交車量。特斯拉上季交車狀況穩健，約達90,650輛，促使分析師調高對特斯拉的獲利預估。

特斯拉股價近來飆漲，主因投資人預期該公司上季繼續獲利，且可能被納入標普500指數；不過分析師示警，目前沒有顯著的利多支撐特斯拉股價續漲。