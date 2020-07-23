馬斯克21億美元獎酬到手

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）21日可以再獲得價值21億美元的報酬，因為特斯拉在這一天的市值已達到六個月內平均在1,500億美元以上的門檻，而這是馬斯克得以再獲得獎酬的第二個門檻。

彭博資訊報導，依據特斯拉董事會與馬斯克之間的薪酬協議，馬斯克現在可以再獲得169萬股的認股選擇權。薪酬協議商定的認購價為每股350.02美元，而特斯拉21日的收盤價為1,568.36美元，若馬斯克立即執行，則這筆薪酬將高達21億美元。但他須等至少五年才能出脫這些股票。

馬斯克在特斯拉沒有固定薪水，他的薪酬是規定在董事會2018年批准的薪酬方案。這項薪酬方案規定幾個門檻，馬斯克在達到每個門檻就可認購一定數量的股票選擇權。整個方案期間為10年，2,030萬股選擇權共分成12筆。

彭博指出，根據特斯拉的估計，如果馬斯克都能順利達標，公司給予這位創辦人的報酬估計將超過500億美元。

這是一家公司董事會與執行長之間金額空前龐大的薪酬方案。