500年首次裁員 「倫敦塔」衛兵疫情中失業
英國廣播公司（BBC）等媒體報導，英國皇家宮殿衛隊因疫情而面臨500年來首次裁員危機，倫敦塔衛兵將是首批裁員對象。
「我們別無選擇，只能減少薪資支出。」負責管理宮殿的慈善組織「英國歷史皇家宮殿」（Historic Royal Palaces，HRP）執行長巴恩斯（John Barnes）說，該組織80%收入來自遊客，新冠肺炎實施的防疫措施，對財務造成「毀滅性的衝擊」。
「英國歷史皇家宮殿」組織證實，已在6月提出一項自願離職計畫，並告知員工之後可能會實行強制裁員；據報導，尚不確定多少人自願離職，但37名倫敦塔衛兵中，至少已有兩名申請自願離職。
報導指出，倫敦塔是「英國歷史皇家宮殿」組織旗下參觀人數最多的付費景點，每年吸引約300萬遊客，大部分來自海外。雖然倫敦塔已在7月10日重新開放，但考量防疫，單日參觀人數限制1000人以內，比起以往每日平均約1萬2000人參觀，少了許多遊客。
BBC指出，HRP稱，暫時關閉宮殿景點，已造成今年9800萬鎊（約1.2億美元）赤字，並預計遊客數目需要數年才能回復到2019年水平。HRP去年花費3200萬鎊（約4074美元）營運六處宮殿，包括漢普頓宮、肯辛頓宮、倫敦塔等。2018年倫敦塔吸引近300萬遊客到訪。
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