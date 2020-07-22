500年首次裁員 「倫敦塔」衛兵疫情中失業

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，英國皇家宮殿衛隊因疫情而面臨500年來首次裁員危機，倫敦塔衛兵將是首批裁員對象。

「我們別無選擇，只能減少薪資支出。」負責管理宮殿的慈善組織「英國歷史皇家宮殿」（Historic Royal Palaces，HRP）執行長巴恩斯（John Barnes）說，該組織80%收入來自遊客，新冠肺炎實施的防疫措施，對財務造成「毀滅性的衝擊」。

「英國歷史皇家宮殿」組織證實，已在6月提出一項自願離職計畫，並告知員工之後可能會實行強制裁員；據報導，尚不確定多少人自願離職，但37名倫敦塔衛兵中，至少已有兩名申請自願離職。

報導指出，倫敦塔是「英國歷史皇家宮殿」組織旗下參觀人數最多的付費景點，每年吸引約300萬遊客，大部分來自海外。雖然倫敦塔已在7月10日重新開放，但考量防疫，單日參觀人數限制1000人以內，比起以往每日平均約1萬2000人參觀，少了許多遊客。