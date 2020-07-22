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電商興起疫情波及 紐約店租慘跌

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情加上電商興起，紐約各大著名徒步街區出現租金慘跌的現象。（Photo from網路截圖）
疫情加上電商興起，紐約各大著名徒步街區出現租金慘跌的現象。（Photo from網路截圖）

電商興起加上疫情衝擊，紐約的精品大道店租下滑。紐約著名的精品、潮牌徒步區，如第五大道和蘇活區，因近年電商興起，加上今年疫情重創，導致第五大道的店租出現30%的慘跌，蘇活區、麥迪遜大道則下滑約14%。

《彭博》報導，疫情重創紐約，幾大知名徒步區，包括精品林立的第五大道、潮牌眾多的蘇活區、時代廣場等，生意慘澹，連帶店租下滑。

事實上，這些昂貴地段的房東在疫情前就在為下滑的房租所苦，因為越來越多的消費者選擇電商消費，許多大型零售量販店倒閉或收店，加上紐約租金高昂，有許多店面根本租不出去，只好被迫降租金。從3月開始，這些店家被迫停止營業以防疫，更是讓狀況惡化。

第五大道、尤其是上區，為世界著名的精品集中地，租金下滑了6.6%，而以連鎖店為主的第五大道下區則更慘，租金下滑約30%，而唯一租金有小幅上漲的則是曼哈頓下城，得益於疫情前因新興景點「空中鐵道公園（High Line）」所帶來的大批遊客。比去年同期增長約8.7%。

經過疫情和電商，讓許多在紐約的知名商家和店面大洗牌。根據《The Real Deal》報導，蘇活區著名地標、頂級超市品牌Dean & Deluca大樓，因其每況愈下的生意，於16日宣布將轉讓整棟大樓給加拿大女裝品牌Aritzia。

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