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日產睽違19年更新標誌 目標恢復品牌形象

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者神澤和敬、稻垣千駿／即時報導
「ARIYA」的正面掛著日產汽車的新品牌標誌。圖／朝日新聞中文網提供
「ARIYA」的正面掛著日產汽車的新品牌標誌。圖／朝日新聞中文網提供

日產汽車(NISSAN)於15日，睽違19年更新了品牌標誌，並一同發表了定位為「新生日産的象徵」之新型電動車「ARIYA」。

在日產為重振經營而持續發表新型車的計畫中，ARIYA為對外宣布的第1波。透過同時也改變標誌的做法，目標恢復因前會長高恩(Carlos Ghosn)等人的不當問題等而受傷的品牌形象。

日產1990年左右開始，持續使用在圓圈之中放入公司名「NISSAN」的標誌。並在未改變基本形狀的情況下曾數度變更，而先前的標誌則是從2001年推出的CIMA開始使用。

新標誌也是在基本的部分維持一樣，並將圓圈的部分變得較細。據了解，新標誌將會裝在今後的日產品牌新型車上，而現行車則會裝上至今為止使用的標誌。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

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