聽新聞
test
0:00 / 0:00
日產睽違19年更新標誌 目標恢復品牌形象
日產汽車(NISSAN)於15日，睽違19年更新了品牌標誌，並一同發表了定位為「新生日産的象徵」之新型電動車「ARIYA」。
在日產為重振經營而持續發表新型車的計畫中，ARIYA為對外宣布的第1波。透過同時也改變標誌的做法，目標恢復因前會長高恩(Carlos Ghosn)等人的不當問題等而受傷的品牌形象。
日產1990年左右開始，持續使用在圓圈之中放入公司名「NISSAN」的標誌。並在未改變基本形狀的情況下曾數度變更，而先前的標誌則是從2001年推出的CIMA開始使用。
新標誌也是在基本的部分維持一樣，並將圓圈的部分變得較細。據了解，新標誌將會裝在今後的日產品牌新型車上，而現行車則會裝上至今為止使用的標誌。
延伸閱讀：
忠實重現《天氣之子》中登場的Super Cub 本田推出特仕車
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言