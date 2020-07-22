快訊

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不隨美英腳步！法財長：不禁華為

世界日報 / 中國新聞組╱北京22日電
法國財政部長勒梅爾表示，法國將不會禁止華為在當地投資。 路透社
法國財政部長勒梅爾表示，法國將不會禁止華為在當地投資。 路透社

英國宣布2027年以前移除華為5G設備後，其他歐洲國家對華為態度備受關注。路透報導，法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)周二表示，法國將不會禁止華為在當地投資，不只與英國做法相左，也被解讀直接打臉川普。川普日前才自誇英首相強生是因他而宣布華為禁令。

環球網引述報導指出，勒梅爾接受法國新聞電台訪問時表示，法國並沒有對華為實施「全面禁止」，但對中國迫害境內穆斯林少數民族一事予以譴責。「我們不會禁止華為在5G方面的投資，我們將保護我們的國家安全利益。」勒梅爾還稱，他已於20日向中國有關部門重申法國的立場，

報導分析，在英國做出決定之際，歐盟國家對華為施加更嚴格限制的可能性正進一步加大，歐洲發現自己處在美國將華為清理出下一代移動網路行動的前沿和中心。

另據觀察者網報導，由於美國的施壓，英國、法國、澳洲等接連收緊針對華為的政策。義大利共和國報日前披露，義大利似乎對華為也產生了動搖。一名義大利政界消息人士稱，是否將華為排除在該國5G建設之外的問題正在「政府層級的考慮」之中。但義大利政府尚未對此消息進行證實。

緊接著，該國電信運營商巨頭義大利電信（Telecom Italia）又在義大利及巴西5G核心設備的招標中，將華為「拒之門外」。

華為義大利總裁路易吉德維奇斯（Luigi De Vecchis）20日在接受義大利晚郵報採訪時，對此做出了回應。他表示，與英國「政治性的決定」不同，義大利電信的決定是商業性的。

維奇斯說：「我們尊重這項決定，這是一項商業性、而非政治性的決定，涉及到網路許多部分中的一項」，「我們對此感到遺憾，但我們將繼續與義大利電信合作，與沃達豐（Vodafone）等其他企業合作」。

維奇斯還表示，義大利正在以專業的方式處理網路安全問題，並強調稱，「對於整個歐洲來說，緊隨美國抵制華為的策略將會造成巨大損失」。

維奇斯指出，華為不會被輕易快速地替代，並且「如果沒有華為，供應鏈就會出問題」。

他表示，「有人認為取代華為需要三年時間，但並非如此，（我認為）至少需要七年時間。對英國來說，這將花費超過15億英鎊。」

義大利 法國 英國

延伸閱讀

晶心科法說會前夕買盤先行卡位 股價轉強

誤裝華為逆變器撕標籤應變 國民黨：立院違法洗標籤？

太陽能逆變器華為製造 立院即刻拆

美國務卿將會晤英國首相 討論因應中國力量增長

相關新聞

日產睽違19年更新標誌 目標恢復品牌形象

日產汽車(NISSAN)於15日，睽違19年更新了品牌標誌，並一同發表了定位為「新生日産的象徵」之新型電動車「ARIYA」...

不隨美英腳步！法財長：不禁華為

英國宣布2027年以前移除華為5G設備後，其他歐洲國家對華為態度備受關注。路透報導，法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)周二表示，法國將不會禁止華為在當地投資，不只與英國做法相左，也被解讀直接打臉川普。川普日前才自誇英首相強生是因他而宣布華為禁令。

獲利或虧損？特斯拉財報與股價展望五大看點

電動車大廠特斯拉將在22日美股盤後公布年度第2季財報，屆時近來一路狂飆的股價將面臨重大考驗，以下整理市場看法。

中企遭美列黑名單喊冤 法外長聲援維族

兩家中國基因科技公司，新疆絲路華大與北京六合華大，因為遭指控其基因分析技術用於壓迫中國少數民族維吾爾人，而被列入美國經濟黑名單。現在他們的母公司華大集團出面強烈否認這一指控。

飛利浦要賣家電部門 找上大陸海爾、美的集團探詢意願

消息人士透露，荷蘭皇家飛利浦公司（Royal Philips）已與中國大陸競爭同業接觸，評估他們對收購飛利浦家電事業的意...

經濟解析／特斯拉若拿到標普500門票 不保證即可進場

電動車大廠特斯拉（Tesla）近日最熱的題材就是：會不會被選入標普500指數成分股。能否入選的重要基本條件之一是公司必須...

【外媒綜合】華為禁令擴大 三星是否受惠？

英國政府政策轉彎，以國家安全為由禁止華為參與該國5G網路建設後，外界焦點轉向南韓科技巨擘三星電子是否因此受惠。

馬斯克經營績效再達標！又一筆價值21億美元薪酬到手

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（21日）可以再獲得價值21億美元的薪酬。因為特斯拉股價在這天，已達到六個...

市場期待美國新振興計畫 美股標普小幅收漲

市場樂觀預期，美國將出台新一輪疫情振興方案，美股標準普爾指數今天小幅收漲

日本振興觀光「Go To Travel」今上路 每人每晚最高補助2萬日圓

日本政府為振興觀光業推出的「Go To Travel」國民旅遊補助方案今（22）日上路，但排除近來新冠疫情升溫的東京都，...

捍衛人權 美開鍘11陸企

美國商務部20日以侵害新疆少數民族人權為由，宣布對歐菲光科技等11家中國大陸企業實施制裁。

氣氛火爆 馬克宏捶桌 梅克爾拂袖而去…

英國每日郵報報導，歐盟布魯塞爾峰會歷經四天艱苦談判才達成協議，是歐盟史上氣氛最火爆的峰會，法國總統馬克宏一度因失去耐心而...

熱門新聞

史上最火爆！歐盟25兆紓困拍板 馬克宏捶桌、梅克爾拂袖而去

母親染疫遭隔離...巴勒斯坦男每夜爬窗 陪伴她到生命盡頭

北韓飢荒金正恩拋新建議！ 人民可靠吃烏龜肉跟減肥藥

波特蘭市區裸女對員警張開雙腿示威 照片網路瘋傳

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

他路上好心埋葬無名屍 數月後竟被告知是自己失蹤多月的兒子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。