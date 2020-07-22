不隨美英腳步！法財長：不禁華為

英國宣布2027年以前移除華為5G設備後，其他歐洲國家對華為態度備受關注。路透報導，法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)周二表示，法國將不會禁止華為在當地投資，不只與英國做法相左，也被解讀直接打臉川普。川普日前才自誇英首相強生是因他而宣布華為禁令。

環球網引述報導指出，勒梅爾接受法國新聞電台訪問時表示，法國並沒有對華為實施「全面禁止」，但對中國迫害境內穆斯林少數民族一事予以譴責。「我們不會禁止華為在5G方面的投資，我們將保護我們的國家安全利益。」勒梅爾還稱，他已於20日向中國有關部門重申法國的立場，

報導分析，在英國做出決定之際，歐盟國家對華為施加更嚴格限制的可能性正進一步加大，歐洲發現自己處在美國將華為清理出下一代移動網路行動的前沿和中心。

另據觀察者網報導，由於美國的施壓，英國、法國、澳洲等接連收緊針對華為的政策。義大利共和國報日前披露，義大利似乎對華為也產生了動搖。一名義大利政界消息人士稱，是否將華為排除在該國5G建設之外的問題正在「政府層級的考慮」之中。但義大利政府尚未對此消息進行證實。

緊接著，該國電信運營商巨頭義大利電信（Telecom Italia）又在義大利及巴西5G核心設備的招標中，將華為「拒之門外」。

華為義大利總裁路易吉德維奇斯（Luigi De Vecchis）20日在接受義大利晚郵報採訪時，對此做出了回應。他表示，與英國「政治性的決定」不同，義大利電信的決定是商業性的。

維奇斯說：「我們尊重這項決定，這是一項商業性、而非政治性的決定，涉及到網路許多部分中的一項」，「我們對此感到遺憾，但我們將繼續與義大利電信合作，與沃達豐（Vodafone）等其他企業合作」。

維奇斯還表示，義大利正在以專業的方式處理網路安全問題，並強調稱，「對於整個歐洲來說，緊隨美國抵制華為的策略將會造成巨大損失」。

維奇斯指出，華為不會被輕易快速地替代，並且「如果沒有華為，供應鏈就會出問題」。

他表示，「有人認為取代華為需要三年時間，但並非如此，（我認為）至少需要七年時間。對英國來說，這將花費超過15億英鎊。」