中企遭美列黑名單喊冤 法外長聲援維族

(德國之聲中文網) 兩家中國基因科技公司，新疆絲路華大與北京六合華大，因為遭指控其基因分析技術用於壓迫中國少數民族維吾爾人，而被列入美國經濟黑名單。現在他們的母公司華大集團出面強烈否認這一指控。

該集團周二發表聲明稱：「華大集團沒有從事不道德的行為，也沒有為監控維吾爾人提供基因技術。華大集團不寬恕，也絕不會參與任何侵犯人權的行為。」

華大集團表示，新疆絲路華大成立於2016年11月，至今未開展實際業務。至於另一家北京六合華大則是為研究人員和科學家提供商業基因合成服務。華大集團表示目前還不清楚其服務或產品如何跟相關指控扯上關系。

蘋果iPhone的供應商南昌歐菲光也在這次的黑名單上。蘋果發言人羅森史塔克 (Josh Rosenstock)周二表示，該公司「沒有發現蘋果生產線上有任何強迫勞動的證據，我們計劃繼續監督」。

他說蘋果已經與南昌歐菲光合作了數年，並定期對他們的設施進行詳細的審核。他強調：「蘋果公司致力於確保我們供應鏈中的每一個人都有尊嚴和受到尊重。」

法國譴責維族人權受侵害

巴黎周二(7月21日)表示，中國政府對新疆少數民族和宗教少數群體的監禁是 「不可接受的」，並要求北京讓獨立人權觀察員訪問該地。

維權組織和專家估計，有超過100萬維吾爾族和其他講突厥語的少數民族被關在「再教育營」。

法國外交部長勒德裡安 (Jean-Yves Le Drian)告訴議會：「法國正在密切關注新聞界和人權組織轉述的所有證詞。」

他說：「根據我們讀到或掌握的信息，的確存在著對維吾爾人的關押營、大規模拘留、失蹤、強迫勞動、強迫絕育、破壞維吾爾人遺產等行為。」

他強調：「所有這些行為都是不可接受的。我們堅決譴責這些行為。」他講完後議會響起掌聲。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、路透社)

【 本文章由德國之聲授權提供】