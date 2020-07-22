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台積電大客戶德儀財測強勁 表示疫情未扼殺需求

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
德儀本季財測強勁。（圖／路透）
德儀本季財測強勁。（圖／路透）

美國半導體大廠德州儀器（TI）21日公布的第3季營收預估優於分析師預期，同時表示訂單下滑程度並未像疫情在上季帶來的衝擊程度，因全球遠距工作趨勢帶動用PC與伺服器的晶片需求攀升。不過德儀主管警告說，正面的展望並不代表是經濟回升向上的跡象。

德儀盤後股價一度大漲約3%，不過漲幅隨後收斂至0.79%。

德儀在6月底止的上季淨利成長5%至13.8億美元，每股盈餘為1.36美元；營收年比下滑約12%至32.4億美元，高於分析師預估的29.4億美元。

展望本季，德儀預估每股盈餘達1.14至1.34美元，營收為32.6億至35.4億美元。這高於分析師平均預估的每股盈餘98美分、營收30.7億美元。

德儀投資人關係部門主管佩爾（Dave Pahl）表示，因遠距工作趨勢，該公司對個人電子產品市場的銷售在第2季激增20%。

不過佩爾也說，由於對汽車產品市場的銷售下滑40%，衝擊整體營收，若不計汽車市場業務，公司第2季營收年比下滑幅度僅3%，而非下滑12%。

德儀主管們在法說會上面臨分析師一連串提問，試圖釐清德儀的客戶訂單意外強勁，是由於客戶試圖鞏固貨源、避免受到可能的供應中斷影響，還是因為全球對電子產品的需求回升。

對於此問題，德儀財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示：「坦白說，我們不知道事實情況。」他說，德儀擁有逾10萬客戶，「他們其中一些也不清楚」。

利薩爾迪說：「顯然地，世界經濟不太穩固。我的工作不是釐清世界經濟的走向，而是讓德儀在無論何種情勢下都能處於最良好的狀況。」

德儀在半導體業界擁有領域最廣泛的客戶名單、最大的產品類別，由於德儀是第一家公布財報的大型製造業者，因此投資人亟欲從財報中觀察從太空硬體到家電產品等各種領域的需求情況。

Edward Jones分析師Logna Pruk表示：「德儀肯定已通過谷底，再度開始展現出有活力的跡象。」不過他說，疫情和美中貿易摩擦可能會在短期內傷害需求。

利薩爾迪被問及中國努力強化國內半導體產能，是否會構成重大威脅時，他表示該公司的競爭優勢讓自身能良好應付任何挑戰。

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