台積電ADR上漲逾1%　聯電ADR大漲近4%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（21日）漲跌互見，台積電勁揚逾1%，較台北交易股價溢價4.48%。

道瓊指數收盤上漲159.53點，漲幅0.6%，報26,840.4點；標普500指數上漲5.46點，漲幅0.17%，至3,257.3點；那斯達克指數收跌86.73點，至10,680.36點，跌幅0.81%。

費半指數收盤下跌0.6%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.79 +1.70%

中華電 CHT 36.95 -1.57%

台積電 TSM 67.81 +1.38%

聯電 UMC 2.89 +3.96%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 聯電

延伸閱讀

台灣50秒填息 挺進百元

台積七亮點 市值衝10兆

台積電續創天價 張忠謀持股 價值478億

台積領漲 台股再寫六驚奇

相關新聞

氣氛火爆 馬克宏捶桌 梅克爾拂袖而去…

英國每日郵報報導，歐盟布魯塞爾峰會歷經四天艱苦談判才達成協議，是歐盟史上氣氛最火爆的峰會，法國總統馬克宏一度因失去耐心而...

25兆紓困案 歐盟吵90小時終於拍板

新冠肺炎疫情造成二戰後歐洲最大經濟危機，歐洲聯盟領袖廿一日通過劃時代的振興方案，總額七千五百億歐元（約台幣廿五兆元），是...

市場期待美國新振興計畫 美股標普小幅收漲

市場樂觀預期，美國將出台新一輪疫情振興方案，美股標準普爾指數今天小幅收漲

日本振興觀光 引爆新疑慮

日本政府為振興觀光業推出的「Go To Travel」國民旅遊補助方案今（22）日上路，但排除近來新冠疫情升溫的東京都，...

美開學購物季 業績不妙

全美第二大購物旺季─迎接開學的購物季已悄悄展開，但新冠肺炎疫情未明顯減緩，許多學校能否在暑假過後恢復正常上課仍不確定，令...

亞歐境內旅遊 熱度升高

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，但隨各地逐步解封，再次點燃民眾出遊熱情，不過由於遠赴海外旅遊仍受限，很多遊客轉而擁抱國內旅遊...

拜登端出照護計畫 財源來自房產稅收

美國民主黨總統參選人拜登21日公布一項規模7,750億美元的「照護經濟」（caring economy）計畫，以加強對兒...

IMF：經濟回春 美元是關鍵

國際貨幣基金（IMF）表示，新冠肺炎疫情重創全球貿易與觀光業，未來全球經濟復甦步調是快或慢，關鍵因素是美元匯率，而這回開...

捍衛人權 美開鍘11陸企

美國商務部20日以侵害新疆少數民族人權為由，宣布對歐菲光科技等11家中國大陸企業實施制裁。

現金為王！股利縮水或停發的亞太企業為十年來最多

隨著新冠疫情擾亂企業計畫並使獲利前景籠罩烏雲，決定減少或停發股利的亞太企業家數為十年來最多。

美股早盤漲逾百點 IBM財報激勵股價

美股四大指數21日早盤全面上漲，道瓊指數漲174點，延續前一個交易日的漲勢，因科技大廠IBM股價受到優於預期的獲利提振而...

蘋果：目標2030年所有產品碳中和

蘋果公司21日公布《2020 年環境進度報告》（2020 Environmental Progress Report），...

熱門新聞

史上最火爆！歐盟25兆紓困拍板 馬克宏捶桌、梅克爾拂袖而去

母親染疫遭隔離...巴勒斯坦男每夜爬窗 陪伴她到生命盡頭

店員給錯刮刮樂…好心男不介意收下 下秒意外中5900萬

哭笑不得！夫妻避孕戴套仍懷上 原來是家貓搗蛋「闖大禍」

北韓飢荒金正恩拋新建議！ 人民可靠吃烏龜肉跟減肥藥

歐盟敲定7500億歐元疫情復甦基金 史上最大規模舉債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。