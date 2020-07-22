台積電ADR上漲逾1% 聯電ADR大漲近4%
台股ADR周二（21日）漲跌互見，台積電勁揚逾1%，較台北交易股價溢價4.48%。
道瓊指數收盤上漲159.53點，漲幅0.6%，報26,840.4點；標普500指數上漲5.46點，漲幅0.17%，至3,257.3點；那斯達克指數收跌86.73點，至10,680.36點，跌幅0.81%。
費半指數收盤下跌0.6%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.79 +1.70%
中華電 CHT 36.95 -1.57%
台積電 TSM 67.81 +1.38%
聯電 UMC 2.89 +3.96%
資料來源：彭博資訊
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