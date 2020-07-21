可口可樂Q2營收下滑 但汽水需求回溫 早盤大漲逾4%

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
可口可樂上季營收減少28%，但汽水需求已見回溫，帶動股價應聲上漲。美聯社
可口可樂上季營收減少28%，但汽水需求已見回溫，帶動股價應聲上漲。美聯社

可口可樂公司（Coca-Cola）21日公布財報，6月26日為止單季營收較去年同期減少28%，原因是新冠肺炎疫情造成餐館、電影院和運動場關閉而受到打擊，但汽水需求好轉，22日早盤股價一度大漲逾4%。

這家全球最大飲料製造商表示，經過今年「最具挑戰性」一季後，汽水需求正在好轉。

可口可樂上季經調整後營收為71.8億美元，與分析師預期相符，據Refinitiv IBES數據，這至少是1990年以來的最大減幅。

可口可樂上季每股盈餘42美分，也優於分析師預期的40美分。

可口可樂大約一半的年度營收通常是靠銷售汽水給酒吧、餐館和電影院，例如連鎖速食餐廳麥當勞（McDonald's）和連鎖戲院集團AMC，但因為這場公衛危機，大多數業者被迫部分或全部停業，飲料需求銳減。

可口可樂表示，隨著防疫封鎖措施的放寬，被視為重要需求指標的銷售件數（unit case volume）持續改善，從4月下降約25％，到6月下降約10％。

可口可樂 電影

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