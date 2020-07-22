捍衛人權 美開鍘11陸企

美國商務部20日以侵害新疆少數民族人權為由，宣布對歐菲光科技等11家中國大陸企業實施制裁。

美國商務部說，商務部工業與安全局在實體清單增列11家陸企，理由是這些企業配合中國政府侵害人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制蒐集生物識別數據。這是繼財政部制裁包括新疆黨委書記陳全國等多名中共高官後，華府再度對新疆人權侵害祭出制裁。

在這11家陸企中，九家被控涉及中共針對新疆少數民族強迫勞動，除了南昌歐菲光以外，還包括昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、今創集團、南京新一棉紡織及碳元科技。

新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技等兩家企業，則涉嫌協助採集與分析維吾爾族與其他穆斯林少數民族遺傳分析。