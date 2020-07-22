捍衛人權 美開鍘11陸企
美國商務部20日以侵害新疆少數民族人權為由，宣布對歐菲光科技等11家中國大陸企業實施制裁。
美國商務部說，商務部工業與安全局在實體清單增列11家陸企，理由是這些企業配合中國政府侵害人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制蒐集生物識別數據。這是繼財政部制裁包括新疆黨委書記陳全國等多名中共高官後，華府再度對新疆人權侵害祭出制裁。
在這11家陸企中，九家被控涉及中共針對新疆少數民族強迫勞動，除了南昌歐菲光以外，還包括昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、今創集團、南京新一棉紡織及碳元科技。
新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技等兩家企業，則涉嫌協助採集與分析維吾爾族與其他穆斯林少數民族遺傳分析。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言