蘋果：目標2030年所有產品碳中和

蘋果公司21日公布《2020 年環境進度報告》（2020 Environmental Progress Report），宣告將在2030年時讓整體公司業務、製造供應鏈和產品生命周期全面實現碳中和。蘋果官網指出，這個新的承諾，代表到了2030年時，每一部售出的Apple設備都將達成零氣候影響。

報告指出，蘋果將在2030年時減少75%碳排放，並制定創新的碳移除解決方案，以消除剩餘的25%碳足跡。

蘋果表示，這項為期10年的氣候計畫藍圖，包括增加使用低碳和回收材料，開發新方式降低各設施和和供應鏈的能源消耗，以及投資除碳解決方案。

蘋果指出，該公司的全球企業營運，包括辦公室和資料中心已達成碳中和，也將把這項努力擴張至該公司數以千計的供應商。

蘋果表示，在供應鏈方面，該公司的目標是消除「範疇3」（scope 3） 的碳排放，也就是來自蘋果價值鏈的間接碳排放，包括鴻海等代工業者。

蘋果正在建立「影響加速器」（Impact Accelerator）計畫，重點投資一些由少數族裔擁有的企業，透過這些企業在其供應鏈和在受環境危害影響特別大的社區中產生積極影響。這項加速器計畫，是蘋果日前宣布的1億美元「種族平等與正義倡議」（Racial Equity and Justice Initiative）計畫之一環。