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疫情促線上購物 讓物流業起飛！

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

疫情影響以來，全球各項產業幾乎都縮水，公司裁員時有所聞，但物流業卻是逆勢上漲、增開眾多職缺！歐洲著名快遞公司愛馬仕21日被報導，要增聘破萬職缺，更為配合疫情彈性安排，其中9千個職缺都是自由工作者，加上一個月前歐洲快遞公司的龍頭DPD增聘6千員工，外媒解釋，這都與疫情封鎖下，人們增加線上購物有關，讓物流業在疫情期間呈供不應求。

歐洲快遞公司猛開職缺

根據《BBC》報導，德國著名的快遞公司愛馬仕（原文與精品業愛馬仕不同）21日表示，為了因應疫情以來暴漲的送貨量，將增聘破萬的工作職缺，為了體貼員工、增加吸引新就業者誘因，增開的職缺有9千個都是「可接受自由工作者」，過往被砲轟過福利不好的愛馬仕，甚至給予高額的薪資，並確保排休期的工資照發。

加上上個月，歐洲龍頭快遞公司DPD也增聘6千人，都說明物流快遞產業在疫情期間的逆勢高飛，愛馬仕老闆藍格表示，線上購物本就是趨勢，疫情大流行更讓這項趨勢暴漲。同時，因為疫情打擊，眾多產業都縮水、不得不裁員（諸如旅遊業的英國航空一口氣裁超過1.2萬人），藍格補充，他們因此收到很多來自不同產業的求職者。

物流配合線上銷售

另據《北卡ABC新聞網》報導，物流業配合線上銷售，很可能加速產業轉為線上的步調。即便美國部分地區的防疫指南准許店面開門迎客，但商家普遍認為，出自於大眾對疫情的擔憂，現場購買率肯定遠遜於線上。

服飾業Rose&Lee的老闆布藍南就說，他們自疫情以來整體銷售是小幅下滑的，但線上銷售額卻增長近6成，她補充說，只要物流速度、效率跟得上，就該繼續投資在Instagram、臉書、Pinterest等社交軟體上的品牌曝光，把銷售重點更放在線上銷售。

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