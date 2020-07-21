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IBM獲利跌幅「優於預期」 股價盤後大漲6％

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
IBM上季獲利減少程度優於預期。 路透
IBM上季獲利減少程度優於預期。 路透

IBM周一（20日）公布的上季（4到6月）財報，獲利和營收都優於預期，股價在盤後交易一度大漲6%。財測方面，IBM維持前次暫不提供全年指引的決定。

IBM上季調整後每股盈餘年減31%至每股2.18美元，優於路孚特訪調分析師所估的2.07美元，為獲利連續第二季優於預期，淨利則下滑46%至13.6億美元；公司多個事業部門受到新冠疫情負面影響，營收上季年減5.4%至181億美元，呈現接連兩季下滑，但仍優於市場預期的176.2億美元。

所幸雲端業務營收上季大增30%至63億美元，幫忙彌補技術、諮詢服務業務這類備受疫情衝擊部門的營收損失。全球企業服務部門與全球技術服務部門的營收占比高達56%，因疫情許客戶延資訊科技採購或軟體升級。

在4月6日接任執行長的Arvind Krishna說：「經濟復甦的速度比起我們在3月時所希望的，需要更長的時間。」

IBM的未來繫於雲端運算業務，公司以成為雲端軟體與服務的複合提供者的領導品牌為目標，客戶資料是以對手亞馬遜或微軟來跑也沒關係，都能儲存在IBM的私人伺服器和雲端多個公共區。為此，IBM在2018年花費340億美元併購了開放原始軟體供應商Red Hat以利轉型。

疫情 IBM

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