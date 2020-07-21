台積電ADR上漲0.7％ 日月光大漲近2％

台股ADR周一（20日）隨大盤上漲，台積電漲0.7%，較台北交易股價溢價7.9%。

道瓊工業指數20日收盤上漲8.92點，漲幅0.03%，報26,680.87點。標普500指數上漲27.11點，漲幅0.84%，至3,251.84點；那斯達克指數上漲263.90點，至10,767.09點，漲幅2.51%。

費半指數收盤上漲2%至2110.46點，也創收盤新高。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.71 +1.95%

中華電 CHT 37.54 +0.35%

台積電 TSM 66.89 +0.74%

聯電 UMC 2.78 +1.46%

資料來源：彭博資訊