台積電ADR上漲0.7％ 日月光大漲近2％
台股ADR周一（20日）隨大盤上漲，台積電漲0.7%，較台北交易股價溢價7.9%。
道瓊工業指數20日收盤上漲8.92點，漲幅0.03%，報26,680.87點。標普500指數上漲27.11點，漲幅0.84%，至3,251.84點；那斯達克指數上漲263.90點，至10,767.09點，漲幅2.51%。
費半指數收盤上漲2%至2110.46點，也創收盤新高。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.71 +1.95%
中華電 CHT 37.54 +0.35%
台積電 TSM 66.89 +0.74%
聯電 UMC 2.78 +1.46%
資料來源：彭博資訊
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