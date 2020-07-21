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亞馬遜領漲美科技股 標普今年轉正值

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
亞馬遜股價領漲其他主要科技股。(路透)
亞馬遜股價領漲其他主要科技股。(路透)

亞馬遜股價領漲美國其他主要科技股，交易員還看好潛在的新冠病毒疫苗和可能推出更多財政刺激措施，股指收高。

道瓊工業平均指數上漲8.98點或0.03%收2萬6680.93點，盤中一度下跌167點。那斯達克綜合指數跑贏大盤，上漲263.9點或2.51%收1萬767.09點。史坦普500指數上漲27.12點或0.84%收3251.84點，2020年轉為正值，上升0.6%。

高盛分析師將亞馬遜目標價上調至每股3800元，為華爾街最高，推升亞馬遜股價上漲7.93%，創2018年12月來最大單日漲幅。臉書上漲1.4%，Netflix升1.91%，Alphabet和蘋果分別上漲3.1%和2.11%。

ChartSmarter創始人布希(Douglas Busch)在報告中說：「如果失去科技股的主導，將對整個股市產生不利影響。」「如果該類股可以休息一下，並且像個聰明的賽馬師一樣將座下馬匹保持在中段，那麼它很可能會在秋天之前再次出現高潮。」

道指成分股輝瑞和BioNTech發表聯合新冠病毒候選疫苗的早期正面數據，宣稱該藥物「在施打第二劑後引起高劑量依賴性的SARS-CoV-2中和效價和RBD結合IgG濃度」。消息傳出，輝瑞股價上漲0.72%，而BioNTech上漲3.46%。

牛津大學和AstraZeneca的另一款候選疫苗在早期試驗中也顯示出正面免疫反應。

英國製藥公司Synairgen聲稱其新的呼吸道冠狀病毒療法已經減少需在臨床試驗中接受重症監護的新冠病毒住院患者的數量。其股票在歐洲市場上漲超過350%。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，新冠病毒病例以驚人的速度增加，目前美國總計超過370萬例。

國會議員開始就新的刺激措施進行談判，交易員也把目光投向華府。

今年稍早，川普總統簽署一項價值約2兆元的刺激方案，將失業福利擴大至新冠大流行期間被解雇者。在這些擴大的福利中，包括每周600元的支票。但是，這些福利將在本月底到期。

Jefferies首席財務經濟學者馬克沃斯卡(Aneta Markowska)在報告中表示：「關於下個法案的規模和形式存在很多不確定性，尤其是在消費者方面。」「市場普遍預期會出現大約1兆至1.5兆元的一籃子計畫，因此，如果金額達到預測高端，將被視為一個正面的驚喜。」「由於經濟成長惡化，共和黨人不致縮手，這意味著偏向高端。」

【中央社／紐約20日綜合外電報導】

未來幾天將公布財報的亞馬遜和微軟等科技業龍頭股今天強力上漲，推升美股那斯達克指數勁揚，再創歷史新高。

那指攀升263.90點或2.51%，以10767.09點作收。

道瓊工業指數小漲8.92點或0.03%，收在26680.87點。

標準普爾指數漲27.11點或0.84%，收3251.84點。

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