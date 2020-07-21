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法輪功學員遭迫害21周年 龐培歐聲明呼籲中共停止虐待
美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）20日在推特表示，他今天與法輪功倡導者進行對話，討論中共政府在中國大陸實施的迫害行為，布朗貝克說，深受法輪功學員的毅力所鼓舞，也感受到來自中共政府，壓迫其放棄信仰的威脅。
國務卿龐培歐（Mike Pompeo）20日也發表聲明，呼籲中國大陸政府立即停止虐待法輪功學員，並釋放因信仰而被監禁的人，如不願放棄信仰而被關押在江蘇蘇州監獄的馬振宇，龐培歐也呼籲，中共面對處理失蹤學員的問題。
龐培歐說，中共迫害法輪功學員已經21年，實在太久了，必須終止迫害行動。
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