歐振興計畫難產 馬克宏怒了

歐盟高峰會20日進入第四天，但至截稿前仍未敲定，傳出法國總統馬克宏19日在歐盟27國領袖齊聚一堂的晚宴中，氣到拍桌子，指責某些國家太自私。

歐盟峰會原定從上周五（17日）開始一連舉行兩天，各國的分歧逐漸擴大，氣氛也越來越緊繃。

媒體報導指出，馬克宏指責「節儉四國」不願配合振興計畫的態度，尤其不滿荷蘭總理呂特及奧地利總理庫爾茨，兩人過去三天談判中被視為態度最強硬的國家領袖。

消息人士更指出，「馬克宏寧願離開談判桌，也不願達成糟糕的協議」。

歐盟目前出現兩大陣營，一邊是受疫情影響較小的節儉四國，荷蘭、奧地利、瑞士、丹麥；另一邊則是法國與德國。而芬蘭也選擇加入了節儉四國的陣線。

馬克宏提議以向歐盟共同借貸的方式，先撥放一筆振興計畫的款項來紓困會員國，但提議遭到反對，馬克宏對此相當不滿。

歐洲面臨史上最嚴竣的經濟蕭條，「節儉國」的遲疑立場將可能導致經濟復甦計畫難產。

而一般認為，計畫的最大受益國，是以義大利和西班牙為首的南方國家。據悉，過去三天對基金的分配遲遲無法達成共識。