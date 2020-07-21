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砸錢抗疫 新興國恐陷財政危機
部分大型開發中國家為因應新冠肺炎疫情，大舉增加公共支出，但分析師示警，這些國家若無法抑制支出大幅攀升，未來幾年將面臨財政危機。
許多國家的預算赤字激增，主因疫情衝擊導致經濟下滑，以及為了遏制疫情擴散造成醫療照護支出持續升高；這些國家將面臨抉擇：削減支出導致民怨，或者與投資人協商整頓債務。
依據世界銀行資料，新興和開發中經濟體已宣布的紓困方案規模，平均占國內生產毛額（GDP）5.4%；在印度、馬來西亞、波蘭、卡達、南非和泰國等國家，疫情相關公共支出占GDP的比率甚至超過10%。
世銀指出，倚賴觀光業的經濟體和大宗商品生產國的財政尤其脆弱；世銀警告，新興和開發中經濟體的政府債務占GDP比率已攀抵51%紀錄高點，近年來許多國家的預算已由盈餘轉為赤字，進一步增加支出的空間有限。
牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家史特恩表示：「應對疫情的手段若以財政支出為主，就得另外籌措財源；如此一來，各國自行籌資的能力就成為爭論議題。」
疫情爆發初期，國際貨幣基金（IMF）曾警告，新興和開發中國家至少需要2.5兆美元的財政支援才能度過危機，尤其是醫療照護支出和社會保障措施。如今，各界普遍認為這個數字被低估；IMF最新預測認為，今、明兩年全球經濟產出損失合計將達12.5兆美元，其中多數出現在開發中國家。
研究機構ASR的沃夫表示，公共財政吃緊，導致摩根大通新興市場債券指數中的債券，有37%在接下來一年面臨違約風險。沃夫表示，違約風險最高的國家是埃及、尚比亞和迦納，至於南非、印度、奈及利亞和巴西等大型經濟體，違約風險也已升高，緊隨其後的則是土耳其、印尼、墨西哥。
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