美新紓困案 規模衝1兆美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

美國國會20日將展開今年來第五波紓困方案協商，規模可能衝上1兆美元，這可能是美國11月總統大選前最後一波紓困方案，朝野兩黨都希望通過新一輪方案，而癥結點在於失業補助金的加碼金額。

彭博資訊報導，白宮幕僚長米道斯表示，參議院多數黨領袖麥康諾、眾院共和黨領袖麥卡錫20日將在白宮與川普開會商議此事，財長米努勤也將與會。

麥康諾準備本周提出共和黨版本的草案，然後才和民主黨進行協商。米道斯說：「看起來新方案的規模上看1兆美元。」

國會議員面臨的關鍵問題可能是，在州政府失業救濟金之外，聯邦政府額外提供的每周600美元補助，在本月底到期後，是否要延長。目前大約2,500萬美國人受惠。

民主黨希望失業補助持續到明年1月底，但共和黨認為補助金額太高，每周大約要花掉150億美元，有些人失業在家，卻比就業時領更多，恐降低民眾求職意願。共和黨考慮持續發放這項聯邦補助，但降低金額。

眾院議長裴洛西表示，失業救濟將與二度發放1,200美元振興支票一起討論。

川普和政府官員支持二度發放振興支票，但沒說金額是多少。川普說，立法必須將調降薪資稅包括在內。如果沒有，他可能否決新紓困案，這讓他與民主黨及部分共和黨籍議員的立場相左。

川普在19日表示：「我必須看情況，如果法案不包括調降薪資稅，我考慮不予簽署。」

川普還提出，法案要包含對企業主損害賠償責任的保護。川普說：「我們真的需要（提供）保護，因為企業會因為某人進門而挨告。你不知道病毒是從哪裡來的。他們坐進一家餐廳，控告那家餐廳，業主就停業了。」

川普 共和黨 失業

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