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專家談救市 喊繼續撒錢
標普全球信評亞太首席經濟學家羅契（Shaun Roache）說，為因應新冠疫情對經濟的衝擊，各國政府與央行大力推行各類刺激方案，如此雖加重各國的財務負擔，但目前看來也沒有其他替代方案，只能繼續擴大支出，扶持企業與家庭。
羅契20日接受CNBC訪談時表示，疫情爆發後，許多政府都宣布大規模的紓困措施，但包含美國在內的部分國家，已顯露「某種程度的財政疲態」，開始考慮減少部分刺激方案，「這樣做相當危險，目前其他國家的需求仍然受到壓抑」，「因此我們預期且希望看到部分財政措施持續更新，並展延到明年。這意味可能還會推出更多財政與貨幣寬鬆措施，且目前別無其他選擇」。
羅契解釋說，額外支出將使政府的資產負債表惡化，但有必要「避免情勢每況愈下」，特別是在政府當局為防疫被迫壓抑經濟活動、又沒有醫療解決方案的時候，更要這麼做。
標普全球信評本月稍早下修全球經濟展望，預估今年全球國內生產毛額（GDP）將萎縮3.8%，比先前預估的萎縮2.4%還糟。
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