聽新聞
test
0:00 / 0:00

日出口連三月減逾20％

經濟日報 / 編譯葉亭均林聰毅／綜合外電
日本6月出口較去年同期銳減26.2%。 （路透）
日本6月出口較去年同期銳減26.2%。 （路透）

日本財務省20日公布，日本6月出口較去年同期銳減26.2%，不僅連續第三個月減幅超過20%，而且上半年的出口下滑15%，為十年來最大跌幅，反映儘管世界各主要經濟體近來陸續解封，但對日本汽車及其他工業產品的需求依然疲弱。經濟學家預期下半年的出口跌勢將會趨緩。

日本上月出口的衰減幅度比經濟學家預估的24.7%還慘，凸顯出隨著美國與其他地區的新冠病毒感染率再度升高，阻礙了重啟措施，導致全球經濟持續低迷。日本6月進口額較去年同期也下滑14.4%，但減幅較經濟學家預估的16.8%來得小。上月貿易逆差達2,688億日圓（25億美元）。

日本1-6月的出口額較去年同期下滑15.4%至32.36兆日圓（3,000億美元），其中汽車及汽車零件出口分別跌30.9%及29.0%，這半年的跌幅並寫下2009年下半年以來最大，當時的出口跌幅為22.8%。

然而，隨著各國逐漸重啟經濟活動以及祭出刺激措施，經濟學家預期下半年日本出口跌勢將趨緩。彭博資訊的亞洲經濟學家團隊表示：「展望未來，出口可能會在第3季持續復甦，端賴歐美需求復甦的情況而定。進口應該會以同樣的步調回升，反映國會活動的限制措施減少。」

日本

延伸閱讀

日本節目實測4款DIY「口罩」 內褲濾紙猶如沒戴、胸圍口罩竟有效？

日本擬邀台積電共建晶片廠 專家揭2大關鍵原因

中日爭奪升溫 陸要求日漁船禁駛入釣魚台海域

日本全境死亡病例達千例 東京重症患者略增

相關新聞

砸錢抗疫 新興國恐陷財政危機

部分大型開發中國家為因應新冠肺炎疫情，大舉增加公共支出，但分析師示警，這些國家若無法抑制支出大幅攀升，未來幾年將面臨財政...

能源業併購第一槍 雪佛龍砸130億美元買Noble

全美第二大石油公司雪佛龍同意以總值130億美元收購Noble能源公司，是自油價崩跌來首樁大型交易，為能源業將掀起的收購潮...

難擋新冠肺炎衝擊 印度靛藍航空裁員2353人

承受不了新冠肺炎疫情造成的虧損，印度最大民營航空公司靛藍航空（Indigo）今天宣布裁員10%、約2353人

特斯拉多空拉鋸 有人看好銷售前景 有人憂心股價過高

長期以來不少人看空電動車大廠特斯拉，尤其在股價今年來已飆漲近260%後，更是讓空軍蠢蠢欲動，而日前由券商和投資人公布的兩項調查，說明了為何特斯拉股價表現如此強勁、卻又在華爾街飽受爭議。

全球不動產投資銳減 亞太最慘

最新數據顯示，今年上半年全球不動產投資銳減33%，顯示新冠肺炎疫情重創經濟，擾亂市場交易。

巴西對亞洲原油出口大增

為因應疫情對需求重擊，全球主要油國開始破紀錄減產，導致出口驟降，但巴西上半年對亞洲原油出口卻逆勢成長，從其他油國手中搶走...

日出口連三月減逾20％

日本財務省20日公布，日本6月出口較去年同期銳減26.2%，不僅連續第三個月減幅超過20%，而且上半年的出口下滑15%，...

專家談救市 喊繼續撒錢

標普全球信評亞太首席經濟學家羅契（Shaun Roache）說，為因應新冠疫情對經濟的衝擊，各國政府與央行大力推行各類刺...

美新紓困案 規模衝1兆美元

美國國會20日將展開今年來第五波紓困方案協商，規模可能衝上1兆美元，這可能是美國11月總統大選前最後一波紓困方案，朝野兩...

歐振興計畫難產 馬克宏怒了

歐盟高峰會20日進入第四天，但至截稿前仍未敲定，傳出法國總統馬克宏19日在歐盟27國領袖齊聚一堂的晚宴中，氣到拍桌子，指...

美股早盤平盤波動 投資人關注疫苗進展和紓困案進展

美國股市今（20）日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人仍在評估新冠疫苗開發狀況和美國政府加碼財政刺激的可能性。

道瓊：若遭歐盟抵制 中國考慮對諾基亞愛立信展開報復

道瓊引述知情人士報導，中國商務部考慮，若歐盟國家禁止華為產品，將對諾基亞和易利信採取報復行動，對兩家公司在中國生產的產品...

熱門新聞

因應中國犯台野心 美議員將提法案授權總統動武

加州奧克蘭倉庫疑遭搶 1台籍女子中槍亡 1男受傷

日人不愛安倍口罩 10萬片退回給政府恐遭丟棄

搭上特斯拉熱潮 全球電動車電池一哥股價也狂飆

美股大多頭警告兩事恐引爆美股崩盤逾20% 並提出解方

4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。