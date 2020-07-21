日出口連三月減逾20％

日本財務省20日公布，日本6月出口較去年同期銳減26.2%，不僅連續第三個月減幅超過20%，而且上半年的出口下滑15%，為十年來最大跌幅，反映儘管世界各主要經濟體近來陸續解封，但對日本汽車及其他工業產品的需求依然疲弱。經濟學家預期下半年的出口跌勢將會趨緩。

日本上月出口的衰減幅度比經濟學家預估的24.7%還慘，凸顯出隨著美國與其他地區的新冠病毒感染率再度升高，阻礙了重啟措施，導致全球經濟持續低迷。日本6月進口額較去年同期也下滑14.4%，但減幅較經濟學家預估的16.8%來得小。上月貿易逆差達2,688億日圓（25億美元）。

日本1-6月的出口額較去年同期下滑15.4%至32.36兆日圓（3,000億美元），其中汽車及汽車零件出口分別跌30.9%及29.0%，這半年的跌幅並寫下2009年下半年以來最大，當時的出口跌幅為22.8%。

然而，隨著各國逐漸重啟經濟活動以及祭出刺激措施，經濟學家預期下半年日本出口跌勢將趨緩。彭博資訊的亞洲經濟學家團隊表示：「展望未來，出口可能會在第3季持續復甦，端賴歐美需求復甦的情況而定。進口應該會以同樣的步調回升，反映國會活動的限制措施減少。」