能源業併購第一槍 雪佛龍砸130億美元買Noble

全美第二大石油公司雪佛龍同意以總值130億美元收購Noble能源公司，是自油價崩跌來首樁大型交易，為能源業將掀起的收購潮打響第一槍；也在油價低迷之際，為美國頁岩油產業注入一劑強心針。

雪佛龍20日同意以50億美元收購Noble。這樁以全股票交易的收購案，對Noble的估值為每股10.38美元，或相當於每股可換得0.1191股雪佛龍股票，價格較17日收盤價的9.65美元溢價約7.5%，也較過去10日平均價溢價近12%；Noble股價20日早盤一度漲逾10%，之後漲幅收斂。包括Noble龐大的債務在內，這樁交易總價值約130億美元。雪佛龍早盤一度跌逾2%。

自油價3月崩跌後，這樁收購案將掀起油氣產業併購潮的第一波浪頭；雪佛龍和埃克森美孚（Exxon）等能源大咖的位置較有利，過去一年估值重挫的能源開發商都是很好的收購標的。

根據美國律師事務所Haynes and Boone，今年逾20家北美原油業者已聲請破產，若油價仍徘徊在目前水位，預測還會再有數十家業者步上同樣命運。中小型油氣業者近幾年表現差強人意，成長緩慢使得來自投資人的壓力漸增，促使市場預期能源巨擘將趁勢收購疲弱對手，帶起一波併購潮。

雪佛龍執行長威爾特說：「這筆交易符合成本效益，讓雪佛龍獲得額外已的儲量和資源。」雪佛龍表示，收購案將使其「已探明的」儲量將較2019年底增加約18%，預期年度成本有望減少3億美元。

這件收購案符合雪佛龍的戰略計畫，該能源巨擘早就已瞄準了國際天然氣業務與美國頁岩油生產資產。