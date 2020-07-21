全球不動產投資銳減 亞太最慘

最新數據顯示，今年上半年全球不動產投資銳減33%，顯示新冠肺炎疫情重創經濟，擾亂市場交易。

根據房地產經紀商第一太平戴維斯（Savills）的報告，亞太地區的不動產投資受創最深，投資額比去年同期驟降45%，因為這個地區率先爆發疫情。美洲的房地產投資也劇減36%，歐洲、中東和非洲地區的不動產投資則下滑19%。

報告並指出，各國政府的封鎖措施導致觀光產業關閉了好幾個月，今年上半年對旅館的投資遽減59%，商用不動產投資急縮41%，但工業和住宅不動產的投資情況較佳。

Savills全球資本市場部門主管霍普（Simon Hope）預估，「今年底以前不動產的投資仍將遠低於疫情爆發前的水準，因為投資人正在等待市況變得明朗」，「不過，幾個特定不動產領域預料會有出色表現，投資人專注於安全資產，也就是物流、住宅和生命科學。」

但Savills世界研究團隊的主管戚克（Sophie Chick）說，今年上半年全球不動產投資衰減的情況，不若上次金融危機初期的2008年上半年嚴重，當時的不動產投資急凍49%，且不景氣一直持續到2019年中。

報告中也出現少數亮點，例如亞洲的住宅不動產投資在上半年勁增105%，主因是黑石集團以近30億美元向中國大陸安邦保險集團收購一系列日本公寓住宅。