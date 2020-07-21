巴西對亞洲原油出口大增

為因應疫情對需求重擊，全球主要油國開始破紀錄減產，導致出口驟降，但巴西上半年對亞洲原油出口卻逆勢成長，從其他油國手中搶走部分開發中國家市占。

路透報導，根據Refinitiv Eikon的資料，巴西上半年平均每日對亞洲出口107萬桶原油，比去年同期攀升30%，且巴西6月平均每日抵達亞洲國家港口的原油，達破紀錄的162萬桶，幾乎是去年同期的三倍。

巴西對亞洲的原油出口攀升，顯示巴西開始啟動大規模離岸深海油田計畫後，在全球產油國中影響力日益增加。國際能源總署（IEA）指出，巴西有望在未來五年成為全球供應原油增幅最大的非OPEC成員國之一。

貿易商表示，在中國大陸等亞洲國家重啟經濟活動之際，巴西石油公司提供亞洲煉油業者具競爭力的價格和相對高品質的原油。

大陸也趁油價降至十年來最低的時候，填補戰略儲油。巴西石油公司執行長布蘭科表示，「如果我們有更多可用的石油，中國就會買」，但他也說，由於巴西的需求已開始復甦，因此沒有更多的原油可賣，以進一步提振出口。

巴西石油公司聲明指出，目前巴西出口的原油有七成是運往大陸。

亞洲煉油業者也想要巴西出售的低硫原油，因為他們尋求遵循新的海事法規，以提供船舶更乾淨的燃料。這種原油來自巴西的鹽層下油田，巴西石油公司和大型產油業者正斥資數千億美元開發鹽層下油田。