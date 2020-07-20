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華為反擊 對美企Verizon、惠普、思科提侵權訴訟

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
有消息指稱華為做出反擊，近日在美國對Verizon、惠普、思科等多個品牌提起專利侵權訴訟。 歐新社
有消息指稱華為做出反擊，近日在美國對Verizon、惠普、思科等多個品牌提起專利侵權訴訟。 歐新社

川普政府狙殺華為，除了祭出新禁令，還遊說盟國封殺華為5G設備建設；有消息指稱華為做出反擊，近日在美國對Verizon惠普、思科等多個品牌提起專利侵權訴訟。

據了解，美國電信業者使用華為5G專利高達200多項，但未支付任何專利費用；搜狐引述gizmochina報導，華為利用在5G技術上優勢，將在美國對電信商Verizon及其供應商思科和惠普提出專利侵權訴訟，並要求支付數百項專利的使用費。報導指出，華為控訴美國電信商，除了專利索賠，也向世界宣告華為擁有5G多數專利所有權。

華為曾於今年2月份在美國向Verizon提起訴訟，請求法院認定Verizon侵犯華為在美國授權的12項專利；據悉，華為於2019年6月份要求美國運營商Verizon支付10億美元專利費。華為與Verizon已進行較長時間的談判，但雙方至今無法就許可條款達成共識。

據了解，截至2020年1月止，全球共有21571項5G標準專利，其中，華為擁有3147項排名第一；值得一提的是，華為利用美國的知識產權法律在美國當地打官司，若美方堅持不承認華為專利費用，那他們之前建立的專利費用制度就難繼續下去。報導指出，業內人士提到，由於目前美國企業被禁止與華為共享技術和專利，華為未必能在美國法庭獲得有利判決。

環球時報總編輯胡錫進昨天在微博發文，解讀全球媒體和觀察家口中所謂中美「新冷戰」。他表示，中國不會與美國打新冷戰，但如果美國踩到中國底線，就算是熱戰，中國也不怕。

他並且表示，雖然中國的技術能力仍弱於美國，但市場規模已幾乎與美並駕齊驅，試問，美國的芯片如果都不賣給中國了，它賣給誰去？

而據中新網報導，中國駐美大使崔天凱日前接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪表示，中美必須以建設性的方式管控好分歧，而不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。他指出，中美作為對自身和世界都肩負重責的世界大國，制定政策時必須充分認識到，中美應對日益增長的全球性挑戰中存在共同利益，要因應國際社會的共同期望，不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。

崔天凱稱，對美國而言，根本性問題是美國是否準備好或者願意同另一個有著不同文化背景、政治和經濟制度的國家和平共處，合作應對眾多且仍在不斷增加的全球性挑戰。「這是一個必須作出的根本性選擇。」

Verizon 華為 惠普

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