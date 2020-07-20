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阿拉伯世界第一次! 阿聯「希望號」升空前往火星探測

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
科學家於杜拜穆罕默德·本·拉希德太空中心同步觀看「希望號」升空。路透
科學家於杜拜穆罕默德·本·拉希德太空中心同步觀看「希望號」升空。路透

阿拉伯聯合大公國20日從日本種子島太空中心發射「希望號」火星探測器，這是阿聯也是阿拉伯世界，史上第一次的星際探索，展現阿聯的星際抱負。

英國廣播公司（BBC）報導，希望號搭載日本三菱重工的H-IIA運載火箭，於日本當地時間20日早上6時58分從種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空 。升空後，預計飛行5億公里，於2021年2月抵達火星軌道，明年也是阿聯建國50周年。

希望號原本預計15日發射，然因天候不佳2度延後升空。三菱重工表示，到目前為止，一切都很成功，希望號預計在發射後56分鐘於太平洋上空與火箭分離。

希望號將會環繞火星至少兩年，研究其大氣層和觀測氣候變化。

阿聯對於設計和製造探測器的經驗雖然有限，不過，阿聯正嘗試只有美國、俄羅斯、歐洲和印度有成功經驗的領域，顯示阿聯對於太空探索的抱負。

希望號是7月計畫發射的三個火星探測項目之一，美國和中國的據悉都在最後準備階段。

同時，希望號也被視為一種啟發，吸引阿聯及阿拉伯地區更多年輕人於中學和更高的教育中學習科學課程。

科學家於杜拜穆罕默德·本·拉希德太空中心同步觀看「希望號」升空。路透
科學家於杜拜穆罕默德·本·拉希德太空中心同步觀看「希望號」升空。路透
阿拉伯聯合大公國「希望號」20日於日本種子島太空中心升空。路透
阿拉伯聯合大公國「希望號」20日於日本種子島太空中心升空。路透

火星 太空 日本

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