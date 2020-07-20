阿拉伯世界第一次! 阿聯「希望號」升空前往火星探測

阿拉伯聯合大公國20日從日本種子島太空中心發射「希望號」火星探測器，這是阿聯也是阿拉伯世界，史上第一次的星際探索，展現阿聯的星際抱負。

英國廣播公司（BBC）報導，希望號搭載日本三菱重工的H-IIA運載火箭，於日本當地時間20日早上6時58分從種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空 。升空後，預計飛行5億公里，於2021年2月抵達火星軌道，明年也是阿聯建國50周年。

希望號原本預計15日發射，然因天候不佳2度延後升空。三菱重工表示，到目前為止，一切都很成功，希望號預計在發射後56分鐘於太平洋上空與火箭分離。

希望號將會環繞火星至少兩年，研究其大氣層和觀測氣候變化。

阿聯對於設計和製造探測器的經驗雖然有限，不過，阿聯正嘗試只有美國、俄羅斯、歐洲和印度有成功經驗的領域，顯示阿聯對於太空探索的抱負。

希望號是7月計畫發射的三個火星探測項目之一，美國和中國的據悉都在最後準備階段。