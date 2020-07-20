美股大多頭警告兩事恐引爆美股崩盤逾20% 並提出解方

長期看多美股的亞德尼（Ed Yardeni）自3月23日股市回升以來，第一次感到不安。他警告，包括美國病例增加和與中國關係緊張在內的新風險，可能引爆美股崩盤20%到30%。

亞德尼接受CNBC頻道節目《Trading Nation》訪問時說：「我們已經有融漲，在估值乘數上很明顯。股票並不便宜。此外，我們對於啟動經濟和保持社交距離，以使疫情重熾機率減至最小的處理，似乎不如部分亞洲和歐洲地區。」

亞德尼曾在聯準會3月採取空前措施支撐市場和經濟時告訴投資人，V型復甦正在成形。

曾為Prudential和德意志銀行效力、多年來專注提供投資策略的亞德尼原本期望，經濟能追上股市攀升的腳步。他說：「有許多正面因素。最大的當然是別和聯準會抗衡。聯準會帶來大量流動性。此外，部分總體經濟數據也意外強勁。在例如零售銷售等部分指標上出現真的很棒的反彈。」

但如今，他擔心背景生變可能傷到把大部分的錢都投資在美股的投資人。

他指出：「我們看到大型州逆轉重啟經濟的計畫。所以，我們在5、6月得到的經濟面好消息，甚至包括失業數據，都很脆弱。此外，美中愈來愈多且潛在危險的衝突又再升級。」

即使亞德尼認為美國長期仍是牛市，他也覺得該對所有可能的劇情發展做好準備。

他防範股市暴跌的解方之一是：把目標對準新冠病毒病例較少、波動不太劇烈的地區--特別是中國、日本和歐洲。

「如果看預期本益比，那些市場比我們的便宜的多了。現在也許是放眼海外，看有否具堅實成長故事、價值較高的股票。」

亞德尼也警告，11月大選可能對股市造成大波動，他的客戶都在問，如果拜登勝選、民主黨執政會怎樣。

他說：「有人擔心決策徹底改變--特別是在法令在內的更多政府方案上會有更多支出--可能不利於股市。我也在思考此事，但我認為現在擔心這些會反映在股市，還為時太早。」