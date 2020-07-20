搭上特斯拉熱潮 全球電動車電池一哥股價也狂飆

全球熱炒電動車題材，帶動特斯拉股價大漲三倍，這也帶旺全球最大電動車電池供應商樂金化學（LG化學）的股價今年來勁揚逾62%，公司市值突破300億美元，成為韓股Kospi指數中第六大股票，讓南韓最大車廠現代汽車也望塵莫及。

雖然LG化學為現代汽車在內的許多車廠供貨，但拿下供應特斯拉上海廠的合約，尤其成為利多題材。

儘管全球經濟堪憂，但歐洲擴大對電動車的補助，加上特斯拉股價迎來驚人漲勢，已帶動全球電動車相關類股上漲。投資人顯然不把基礎面當一回事，目前特斯拉才開始出現獲利，而電動車卡車製造商Nikola甚至連第一輛電動卡車都還沒生產出來。

新加坡避險基金公司Timefolio Asset Management執行長Jae Lee表示：「我們相信LG化學在歐洲將受惠最多，原因是該公司在當地有高市占與布局。」

在截至5月底止，LG化學在全球電動車電池市場的市占率達24%。中國大陸競爭同業寧德時代則受新冠疫情、貿易戰和中國大陸政府縮減電動車補貼政策所傷，不過寧德時代近期已敲定與特斯拉上海廠的供應合約。

LG化學在今年初的累積電池訂單金額達1,240億美元，目標在2020年底將產能擴充至每小時100 GW（gigawatt，10億瓦），2021年達每小時120 GW。