追隨川普殺華為 英難切斷陸勢力

英國在５Ｇ政策上態度大轉彎加入封殺華為行列，除象徵與中國大陸關係的黃金時代告終外，還凸顯英國似乎不再為平衡與中國大陸關係而對國安議題模棱兩可，改採更接近美國總統川普的強硬反中路線。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，英國可能會追隨川普反中，但將傷及自身經濟並帶來風險。

報導稱，對英國的對陸鷹派人士來說，封殺華為是個巨大的象徵性勝利。這些人對過去廿年英國逐漸加強與北京交往感到不安，近來更主張對大陸採取類似於美國政府的更強硬立場。

但不幸的是，對這些鷹派來說，轉身離開大陸是個說易行難之事。本世紀以來，英國一直積極嘗試就氣候變遷、全球安全等關鍵問題跟大陸接觸交往，以換取更深入的經濟夥伴關係，這對金融危機後的英國尤其重要。

因此，如今大陸勢力在英國根深柢固。現在英國突然轉向，能不能做得到、是否值得，目前還不清楚。

大陸和英國的深厚關係涵蓋各個層面，包括規模近八百八十億美元（約新台幣二點六兆元）的貿易關係，大陸大筆資金直接投資與收購英國公司，大陸留學生貢獻給英國大學的廿一點四億美元（約新台幣六百卅三億元），以及大陸參與英國核電廠等關鍵基礎設施計畫。

過去英國政府也曾擔心，和北京這樣的集權政府打交道是否明智，但這樣的憂心抵不過經濟利益的吸引力。而且，過去英國沒有想到，大陸在習近平主政下會變得更極權更挑釁。

對華為下禁令後，英國還在思考其他問題，國營的陸企目前承包英格蘭南部三座核電廠，電廠蓋好後還要長期靠陸企保養維修，這些計畫該怎麼辦？

對任何國家來說，這都是艱難決定，更何況英國即將退出歐盟這個全球最大單一市場，試圖重新定位自己是獨立經濟強國。而且，歐盟並不打算對大陸採取和英國一樣的大膽舉動。

倫敦國王學院中國研究教授布朗指出，英國認為，封殺華為將被華府視為對美國忠誠的舉動，有助鞏固英國脫歐後，在成形中的英語系聯盟地位。但在美大選即將來臨之際，這帶來了風險，「美國目前在政治與經濟上都面臨巨大挑戰，現在問題是，英國是否押對了寶？」