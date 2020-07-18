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周刊再爆料！德國政府曾支持Wirecard打入中國市場

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《明鏡》周刊周五（7月17日）援引聯邦總理府的報導稱，聯邦政府去年還曾全力支持德國支付服務商Wirecard進軍中國市場的計劃，如今該公司已經申請破產。圖／德國之聲中文網
《明鏡》周刊周五（7月17日）援引聯邦總理府的報導稱，聯邦政府去年還曾全力支持德國支付服務商Wirecard進軍中國市場的計劃，如今該公司已經申請破產。圖／德國之聲中文網

《明鏡》周刊周五（7月17日）援引聯邦總理府的報導稱，聯邦政府去年還曾全力支持德國支付服務商Wirecard進軍中國市場的計劃，如今該公司已經申請破產。報導稱，2019年9月3日，「梅克爾總理曾與前國防部長古滕貝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）就Wirecard公司打入中國市場的計劃進行磋商。」

古騰貝格和投資咨詢公司Spitzberg Partners為達克斯上市公司Wirecard進軍中國市場的計劃提供了咨詢。當天，古騰貝格向聯邦總理府經濟、金融和能源政策部負責人兼主管七國集團（G7）和二十國集團（G20）峰會事務的默克爾私人顧問羅勒爾（Lars-HendrikRöller）發送了電子郵件。

據《明鏡》周刊的報導稱，古藤貝格在電子郵件中向羅勒爾通報了Wirecard準備進軍中國市場的計劃，並請他在2019年9月6日至7日梅克爾的「中國之行期間促進此事。」9月8日羅勒爾從中國返回後通過電子郵件回復古藤貝格：「訪華期間談到這一話題並獲得給予更多支持的承諾。」

大約兩個月後，Wirecard宣布將收購中國商銀信支付服務有限責任公司（AllScore Payment Services）的股份。據《明鏡》雜志報導，這家總部位於北京的公司引發爭議。2020年，該公司因為博彩業提供支付服務而受到重罰。在中國大陸，雖然各地區地下博彩私人機構發展迅速，但博彩業從官方來說屬於違法行業。

Wirecard醜聞中給聯邦政府，特別是聯邦財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）帶來壓力。據來自聯邦財政部的消息稱，早在2019年2月19日朔爾茨就已經獲悉，金融監管機構Bafin正在對Wirecard公司操控市場的行為進行調查。

Wirecard於今年6月底申請破產。此前該公司不得不承認，資產負債表中亞洲銀行帳戶中的19億歐元餘額根本不存在。由於這一假帳醜聞，聯邦財政部長舒爾茨宣布將對德國金融監管體系進行改革。

李京慧/任琛 (法新社）

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德國 梅克爾 醜聞

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