Netflix重挫 那斯達克周跌1.1%

在Netflix重挫，並拉低主要科技股後，股指多半持平作收，結束一周的波動。

道瓊工業平均指數下跌62.76點或0.23%收2萬6671.95點。史坦普500指數上揚9.16點或0.28%收3224.73點。那斯達克綜合指數小漲29.36點或0.28%收1萬503.19點。

Netflix第2季財報不及分析師預期，股價下跌6.52%。該公司對關鍵指標第3季訂戶成長的預測目標不給力，也導致該股急劇下跌。

Evercore ISI分析師霍洛維茲(Lee Horowitz)在報告中寫道：「這些財報數字就像熔岩一樣。」「相對於公布之前各方樂觀的預期，推升Netflix股價創下新高，這樣的結果不夠好。」

其他主要科技股也陷入掙扎。亞馬遜下跌1.26%，微軟下跌0.51%，蘋果下跌0.2%。

本周主要科技股走勢也十分艱難。臉書、亞馬遜、Alphabet和微軟均走跌。亞馬遜出現11周來首度下跌，跌幅達7%，也是2月28日以來最糟單周走勢。

科技股本周的掙扎導致那指與道指和史指出現明顯分歧。史指和道指本周分別上漲1.3%和2.3%，並且連續第3周保持上揚。然而，以科技股為主的那指下跌1.1%，3周來首度收跌。

Clarfeld Citizens Private Wealth資訊長漢斯(Michael Hans)說：「在某些特定類股中，有必要暫時休息一下。」「我認為以類股輪轉的角度來看，本周股市走勢十分健康說。市場廣度更佳，參與度更高。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國16日新增7萬7200例新冠病例。這項單日新高紀錄使確診的美國感染總數超過357萬，與病毒相關的死亡人數多達13.8萬人。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示：「我們正步入新冠病毒案例的增加期，並且多處已經出現停擺。」「因此，市場肯定會感到緊張。」