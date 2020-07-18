窩在家拚經濟 美日搶買大電視

你領來的三倍券會用來買部新的大尺寸電視嗎？台灣可能因為類似直升機撒錢的政策推出得較晚，已經錯過「黃金時期」。比較早就領到日本政府發的現金十萬日圓（約台幣二點七萬元）的日本人，顯然這麼做了。

新冠疫情讓民眾宅在家時間變多，大幅激勵大尺寸電視買氣。日經亞洲評論引用日本電子與資訊產業協會的資料指出，今年四月日本國內市場的平面電視出貨量由二月、三月的下滑情況開始反轉，四月成長百分之六，五月再更躍增百分之十七，出現電視機市場罕見的兩位數成長。

五月的高成長，讓平面電視出貨量衝高到超過三十六點三萬台，其中五○吋或以上大尺寸的機種，成長率更飆到百分之六十。

電視機銷售強強滾，除因為避疫被迫關在家裡，另一個推力就是政府發現金給大家的經濟刺激措施。

一位在東京三Ｃ賣場Bic Camera的顧客對日經說：「我本來的電視是十年前買的。現在待在家裡的時間增加了，決定來買一台新的四Ｋ電視。」

調研機構ＢＣＮ表示，日本國內電視市場六月繼續加速成長，每周銷售年增三成到五成。夏普五月和六月電視銷售約增加百分之二十。Panasonic近年通常在日本國內市場的銷量一年約是四百五十萬台，公司表示，今明兩年可望售出一千萬台。三菱的銷量也比去年多。

世界其他地方電視需求也見上升，根據美國Display Supply Chain Consultants與中國大陸北京DiScien Consulting的資料，北美地區電視出貨量在四月和五月分別增加百分之七和百分之十六，中國大陸在五月也成長百分之五。