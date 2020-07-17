台積電ADR周四上漲0.8% 溢價率9.92%

在新冠疫情期間，第一線醫護人員是明顯的英雄，但在經濟封閉，大家都在家線上工作之際，有些人卻必須到工作現場，他們是超級市場的員工、大眾捷運系統、甚至是貨車司機，冒著被感染的危險，英勇表現，比起醫護人員絲毫不遜色。

2020-07-17 04:13