快訊

比利時眾院壓倒性通過 挺台民主發展及國際參與

616號機從300呎墜下...旋翼失效和29年前另架事故機雷同

台積電ADR周四上漲0.8% 溢價率9.92%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（16日）未因美股下跌而走弱，收盤仍上漲0.8%，較台北交易股價溢價9.92%。

道瓊工業指數16日挫低0.5%，結束連四天的漲勢，報26,734.71點；標普500指數下滑0.34%，報3,215.57點。那斯達克指數也跌0.73%，報10,473.83點。

費城半導體指數收盤下跌0.4%。

以下是台股ADR各股周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.68 -0.85

中華電 CHT 37.34 -0.24

台積電 TSM 66.59 +0.80

聯電 UMC 2.76 +1.47

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

延伸閱讀

台積Q2犀利 一天賺13億

外資擴大調節 對台積電連三賣

台積電供應鏈成員 買盤青睞

釋利多 台積上修今年財測

相關新聞

美股收跌 告別二連紅

前兩個交易日大漲作收後，華爾街股市今天收黑，受到經濟數據好壞參雜影響，那斯達克指數在三大指數中跌幅最深

美零售銷售 連二月攀升

美國6月零售銷售連續第二個月攀升，且增幅比預期大，但新冠肺炎感染潮再起和失業率仍高，可能扼殺經濟復甦幼苗。上周初領失業救...

誰要當英雄？冒險上班 待遇竟不如家裡蹲

在新冠疫情期間，第一線醫護人員是明顯的英雄，但在經濟封閉，大家都在家線上工作之際，有些人卻必須到工作現場，他們是超級市場的員工、大眾捷運系統、甚至是貨車司機，冒著被感染的危險，英勇表現，比起醫護人員絲毫不遜色。

美企為短利與中共合作 美司法部長點名好萊塢、蘋果

美國司法部長巴維理（William Barr）16日在密西根的福特總統博物館（Gerald R. Ford Presid...

OPEC+下月縮小減產規模

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）確認將從8月起縮小減產規模，使國際油價從四個月來的高點溫和回檔。

IMF：全球未走出困境

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在20國集團（G20）財金首長會議前夕示警，全球經濟尚未走出困境。IMF另預估，今年中...

ECB維持購債1.5兆美元

歐洲央行（ECB）16日決議現行寬鬆措施維持不變，並承諾將繼續買進債券，直到央行研判新冠肺炎疫情導致的經濟危機結束為止。...

推特遭駭 馬斯克股神受害

多位政經名人和企業的推特帳戶遭駭，用來進行顯見是詐騙的比特幣募款，包括美國前總統歐巴馬、總統候選人拜登、股神巴菲特、微軟...

瑞銀：億萬富豪撤離股市

全球最大財富管理業者瑞士銀行（UBS）說，將資產託付瑞銀管理的億萬富豪，在3月至5月間，歷經全球股市空前重挫並快速回升後...

沃爾瑪強制顧客戴口罩

美國新冠肺炎疫情高燒不退，繼星巴克（Starbucks）、蘋果（Apple）等公司之後，連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）...

大摩Q2營收獲利 雙創新高

在交易部門業績激增的帶動下，摩根士丹利上季營收與獲利同創新高；美國銀行（BofA）儘管提列的壞帳準備金僅約華爾街同業的一...

美股道瓊早盤跌逾200點 初領失業金數據不如預期

美股四大指數16日早盤全面下跌，道瓊跌逾200點，連四紅的漲勢可能就此終結，投資人正在評估企業財報以及最新的經濟數據。

熱門新聞

川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

韓聯社：台積電市值躍居全球市值最高晶片廠 三星居次

最新民調：川普輸拜登 連最自豪經濟領域也失分

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

美國撤回外籍生簽證新規 大陸留學生仍如坐針氈

辣妹沙灘穿比基尼被婦人制止：「我兒正盯著妳的屁股看」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。