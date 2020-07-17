台積電ADR周四上漲0.8% 溢價率9.92%
台積電ADR周四（16日）未因美股下跌而走弱，收盤仍上漲0.8%，較台北交易股價溢價9.92%。
道瓊工業指數16日挫低0.5%，結束連四天的漲勢，報26,734.71點；標普500指數下滑0.34%，報3,215.57點。那斯達克指數也跌0.73%，報10,473.83點。
費城半導體指數收盤下跌0.4%。
以下是台股ADR各股周四收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.68 -0.85
中華電 CHT 37.34 -0.24
台積電 TSM 66.59 +0.80
聯電 UMC 2.76 +1.47
資料來源：彭博資訊
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