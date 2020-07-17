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微軟、蘋果拖累 道瓊跌逾100點結束連四天漲勢

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
路透
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美國股市標普500指數周四（16日）下跌，主要受微軟和蘋果公司股價走低拖累，初請失業救濟金人數仍高，加劇投資人擔心新冠病例增加造成的經濟損失。

道瓊工業指數挫低0.5%，結束連四天的漲勢，收報26,734.71點；標普500指數下滑0.34%，收報3,215.57點。那斯達克指數跌0.73%，收報10,473.83點。

美國6月零售銷售增幅超過預期，但新冠疫情再度加重，正削弱剛剛開始的復甦，目前仍有3,200萬美國人在領取失業救濟金。

新病例激增迫使加州和其他州再次停擺，引發了造成更多商業損失的擔憂，令華爾街股市上漲步伐放緩。標普500指數較2月觸及的歷史高點低約5%。

Baird投資策略師Willie Delwiche說：「經濟數據顯示，未來仍面臨挑戰，國會最好齊心協力，通過另一個財政刺激方案。」

標普房地產指數和科技股指數均下跌逾1%，跌幅超過其它類股。

蘋果下跌1.2%，微軟走低2%，給標普500指數帶來最大拖累。

過去一周，標普500指數漲幅超過那斯達克指數近3個百分點，創下3月底以來較那指的最大五天漲幅，反映出投資者對亞馬遜、微軟和其他主要科技公司的青睞有所減弱。這些公司近幾個月領漲華爾街股市。

Delos Capital Advisors首席投資策略師Andrew Smith認為，「這初步顯示出一個良好的跡象，資金正從完全超買的那斯達克市場流向那些當經濟開始進一步企穩時對其是好兆頭的公司。」

推特股價下跌1.1%。此前駭客攻擊了該平台的內部系統，侵入該平台一些名人的帳戶，包括美國總統候選人拜登、實境秀明星卡戴珊、美國前總統歐巴馬和億萬富翁馬斯克等，並利用這些帳戶騙取比特幣。

在盤後交易中，串流媒體服務公司Netflix在發布財報後股價暴跌10%。

美國銀行為大型銀行的財報掃尾，股價下跌2.7%，此前公布第２季利潤銳減過半；公布上季利潤創紀錄的摩根士丹利股價則上漲2.5%，。

美國航空公司股價急跌7.4%，此前該公司向2.5萬名員工發出了可能強制休假的通知，並警告稱航空旅行需求再度放緩。

車商特斯拉股價下跌了近3%，根據一家市場行銷研究公司的數據，今年第２季度，該公司在美國加州新車註冊減少近一半。

30支標普500指數成分股觸及52周新高，無一成分股觸及新低；76支那斯達克指數成分股觸及新高，14支成分股觸及新低。

標普 華爾街

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