美企為短利與中共合作 美司法部長點名好萊塢、蘋果

美國司法部長巴維理（William Barr）16日在密西根的福特總統博物館（Gerald R. Ford Presidential Museum）發表「中國大陸政策」演說，巴維理指，好萊塢、Google、微軟（Microsoft）、雅虎（Yahoo）和蘋果公司，爭相與中共合作，配合中共政策與意識形態，以取得短期利益。

巴維理說，美國公司依賴中國大陸市場，擔心激怒北京，基於短期利順，屈服於北京，例如好萊塢。

巴維理表示，中共甚至不用多說一個字，好萊塢會自行審查電影，以安撫中共，因中國大陸擁有全球最大的電影市場，北京控制發行管道，對美國電影實施配額制。

巴維理說，中國大陸也是電影製作的募資來源，中方要求美國公司與中國大陸公司合作，讓中方可以學習美國技術，2019年中國大陸10大票房最高的電影，有8部在中國大陸製作。

巴維理提到迪士尼，他說，迪士尼在1997年曾製作一部與達賴喇嘛相關的電影，中共隨即封殺了迪士尼所有作品在中國大陸的市場，在迪士尼承認錯誤後，迪士尼投資55億美元在上海興建迪士尼樂園，同意讓中共官員介入管理，在迪士尼樂園的1.1萬名員工中，有300名積極活動的共產黨員。

巴維理指出，Google、微軟（Microsoft）、雅虎（Yahoo）和蘋果公司，表明自己願意和中共合作，蘋果配合刪除了與香港示威活動相關的應用程式和音樂。

巴維理細數自中共領導人鄧小平時代起，美中在全球領域的競逐，包括商業競爭，他呼籲美國民眾，重新評估在共產黨統治下的中國大陸。

川普政府官員近日輪番提出對中政策演說，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）和聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）均提出對中共的觀察和美國政策的調整，巴維理為第三位系列演說的官員，國務卿龐培歐（Michael Pomepo）也將在近日就相關主題發表演說。