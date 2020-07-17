大摩Q2營收獲利 雙創新高

在交易部門業績激增的帶動下，摩根士丹利上季營收與獲利同創新高；美國銀行（BofA）儘管提列的壞帳準備金僅約華爾街同業的一半，獲利仍減少一半以上。

拜交易部門業績激增之賜，大摩第2季營收攀升近30%至創紀錄的134億美元，超過預期整整30億美元；獲利勁增45%至32億美元（每股1.96美元) ，優於一年前的22億美元（每股1.23美元）。

大摩上季的固定收益、外匯和大宗商品（FICC）銷售和交易營收躍增170%至30.3億美元，遠優於分析師預測的18.1億美元；股票交易營收增加23%至26.2億美元，高於市場預估的22.7億美元；財富管理的淨營收47億美元，也高於預估的40.4億美元。

連同大摩在內，美國五大投資銀行的交易營收總計達330億美元，這筆豐厚的收入使這些銀行在疫情肆虐下仍有不錯表現。自3月疫情爆發以來，美國聯準會（Fed）透過無限量購債等措施，使企業能獲得急需的資金，並且穩定市場，連帶刺激了對華爾街交易與承銷服務的需求。

大摩執行長高曼16日在聲明中說，該銀行「數十年之久的業務轉型，是要在嚴重壓力時期提供穩定，第2季考驗這項模式，而且我們的表現非常好」。

同日公布財報的美銀，上季淨利由去年同季的73.5億美元銳減至35.3億美元，每股盈餘37美分，優於分析師預期的25美分；營收225億美元，略高於市場預估的220億美元，低利率使利率收益減少11%至108億美元。

如同華爾街其他同業，美銀的債券交易營收勁增50%至32億美元，股票交易營收小增7%至12億美元， 協助抵銷了疫情對其他部門業績的拖累，但不及摩根大通（小摩）、高盛及大摩的交易部門亮麗表現。

美銀上季增提40億美元準備金以支付預期的貸款損失。此前，小摩、富國及花旗總共提列了280億美元的信用損失準備金。美銀執行長莫尼罕在聲明說，「資本市場的強勁表現抵銷了疫情對我們消費者業務的相關衝擊」，他稱上季為「大蕭條以來最動盪時期」。