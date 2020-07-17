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推特遭駭 馬斯克股神受害

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
包括貝佐斯、馬斯克在內的多位名人推特帳戶遭駭，進行比特幣詐騙。(路透)
包括貝佐斯、馬斯克在內的多位名人推特帳戶遭駭，進行比特幣詐騙。(路透)

多位政經名人和企業的推特帳戶遭駭，用來進行顯見是詐騙比特幣募款，包括美國前總統歐巴馬、總統候選人拜登、股神巴菲特、微軟共同創辦人蓋茲、特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯和饒舌天王肯伊·威斯特等都受害。推特股價16日早盤挫跌約2%。

截圖顯示，拜登帳號曾被貼上詐騙訊息：「我要回饋社區。所有匯至以下位址的比特幣都將加倍返還！如果匯1,000美元，我會返還2,000美元。只做30分鐘。」

根據彭博資訊報導，推文裡附上的比特幣位址收到至少12枚比特幣，價值超過11萬美元。

受害者約半數是美國人，也有歐洲和亞洲用戶。第一波駭客入侵近兩小時後，推特尚未公布受害原因。由於事關重大，推特採取非常措施，短暫停用部分已驗證用戶帳號，至少預防這些帳號濫發訊息。自美東時間15日晚間8時30分起，已驗證的帳號可重新開始推文。推特遭攻擊的原因還不明，但這次遭駭的規模之大，代表問題並非侷限在單一帳戶，受到影響的還包括Uber和蘋果公司。

但美國總統川普的帳號安然無恙，主要是因為他採用了特殊鎖鑰保護模式。

資安企業CrowdStrike共同創辦人阿爾佩洛維奇說：「這似乎是主要社群媒體平台目前為止所遭逢最嚴重的駭客攻擊事件。」

駭客事件意味推特的資安成本將上揚，推特股價16日早盤挫跌約2%。推特今年第1季的費用支出已大增近20%，以致出現700萬美元營業虧損，遠不如去年的獲利9,400萬元。

但專家也說，如果只有這些損失，就是不幸中的大幸，因為不論是企業甚至國家領袖的推文，都可能撼動市場，最有名的例子莫過於經常利用推特平台宣布新政策、談論或與其他世界領袖溝通的美國總統川普。

比特幣 駭客 詐騙

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