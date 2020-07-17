沃爾瑪強制顧客戴口罩

美國新冠肺炎疫情高燒不退，繼星巴克（Starbucks）、蘋果（Apple）等公司之後，連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）也跟進，15日宣布下周起所有顧客進入該公司旗下全美所有分店時，都必須戴上口罩。

全球最大零售商沃爾瑪先前僅鼓勵顧客遮蔽臉部，而今正式決定20日開始強制戴口罩，無疑讓提倡戴口罩的行動更獲鼓舞。沃爾瑪表示，口罩「非常重要」，為讓公司有時間張貼告示並訓練「健康大使」，以利實施新措施。

沃爾瑪在官網表示，戴口罩是「每個人都能為了自己以及其他人所做的簡單動作」，沃爾瑪將派駐人員在入口附近，提醒顧客要戴口罩，未準備口罩者公司會免費提供；全美零售聯盟（NRF）立刻表示支持沃爾瑪，希望能拋磚引玉，帶起相關辯論。

許多國家對於口罩的接受度日益增加，但在疲於對抗疫情的美國，卻出現各地規定不同調的狀況，例如在德州、加州和其他疫情較嚴重區域，在公共場合須戴口罩，但全美約半數州卻未強制規定。為讓顧客安心上門，愈來愈多商家強制顧客戴口罩，較知名的企業例如星巴克、蘋果、好市多和百思買（Best Buy）等，都已先一步規定顧客帶口罩。

沃爾瑪和旗下的山姆會員商店（Sam's Club）在全美共有5,300多間分店。