沃爾瑪強制顧客戴口罩

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國新冠肺炎疫情高燒不退，繼星巴克（Starbucks）、蘋果（Apple）等公司之後，連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）也跟進，15日宣布下周起所有顧客進入該公司旗下全美所有分店時，都必須戴上口罩

全球最大零售商沃爾瑪先前僅鼓勵顧客遮蔽臉部，而今正式決定20日開始強制戴口罩，無疑讓提倡戴口罩的行動更獲鼓舞。沃爾瑪表示，口罩「非常重要」，為讓公司有時間張貼告示並訓練「健康大使」，以利實施新措施。

沃爾瑪在官網表示，戴口罩是「每個人都能為了自己以及其他人所做的簡單動作」，沃爾瑪將派駐人員在入口附近，提醒顧客要戴口罩，未準備口罩者公司會免費提供；全美零售聯盟（NRF）立刻表示支持沃爾瑪，希望能拋磚引玉，帶起相關辯論。

許多國家對於口罩的接受度日益增加，但在疲於對抗疫情的美國，卻出現各地規定不同調的狀況，例如在德州、加州和其他疫情較嚴重區域，在公共場合須戴口罩，但全美約半數州卻未強制規定。為讓顧客安心上門，愈來愈多商家強制顧客戴口罩，較知名的企業例如星巴克、蘋果、好市多和百思買（Best Buy）等，都已先一步規定顧客帶口罩。

沃爾瑪和旗下的山姆會員商店（Sam's Club）在全美共有5,300多間分店。

口罩 沃爾瑪 疫情

延伸閱讀

防疫救經濟難兩全 各國政府面臨抉擇

影／蘇貞昌批：當過大官的 在口罩短缺時還建議出口

影／過去當過大官建議捐口罩？蘇貞昌：口罩是保命本錢

沃爾瑪5300店 要求顧客戴口罩

相關新聞

美零售銷售 連二月攀升

美國6月零售銷售連續第二個月攀升，且增幅比預期大，但新冠肺炎感染潮再起和失業率仍高，可能扼殺經濟復甦幼苗。上周初領失業救...

美企為短利與中共合作 美司法部長點名好萊塢、蘋果

美國司法部長巴維理（William Barr）16日在密西根的福特總統博物館（Gerald R. Ford Presid...

OPEC+下月縮小減產規模

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）確認將從8月起縮小減產規模，使國際油價從四個月來的高點溫和回檔。

IMF：全球未走出困境

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在20國集團（G20）財金首長會議前夕示警，全球經濟尚未走出困境。IMF另預估，今年中...

ECB維持購債1.5兆美元

歐洲央行（ECB）16日決議現行寬鬆措施維持不變，並承諾將繼續買進債券，直到央行研判新冠肺炎疫情導致的經濟危機結束為止。...

推特遭駭 馬斯克股神受害

多位政經名人和企業的推特帳戶遭駭，用來進行顯見是詐騙的比特幣募款，包括美國前總統歐巴馬、總統候選人拜登、股神巴菲特、微軟...

瑞銀：億萬富豪撤離股市

全球最大財富管理業者瑞士銀行（UBS）說，將資產託付瑞銀管理的億萬富豪，在3月至5月間，歷經全球股市空前重挫並快速回升後...

沃爾瑪強制顧客戴口罩

美國新冠肺炎疫情高燒不退，繼星巴克（Starbucks）、蘋果（Apple）等公司之後，連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）...

大摩Q2營收獲利 雙創新高

在交易部門業績激增的帶動下，摩根士丹利上季營收與獲利同創新高；美國銀行（BofA）儘管提列的壞帳準備金僅約華爾街同業的一...

美股道瓊早盤跌逾200點 初領失業金數據不如預期

美股四大指數16日早盤全面下跌，道瓊跌逾200點，連四紅的漲勢可能就此終結，投資人正在評估企業財報以及最新的經濟數據。

疫情高燒未退 特斯拉Q2加州新車掛牌數幾乎腰斬

電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季在加州的新車掛牌數幾近腰斬，原因是美國新冠肺炎疫情高燒未退，大多數州在4到6月仍處於...

又是疫情造成！鋁罐供不應求迫使美國飲料廠全球搜貨

美國新冠肺炎疫情延燒，原本在餐廳飲用啤酒和軟性飲料的消費者，現在紛紛一箱箱買回家慢慢喝，給飲料公司和飲料罐製造商帶來頭痛...

熱門新聞

川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

韓聯社：台積電市值躍居全球市值最高晶片廠 三星居次

最新民調：川普輸拜登 連最自豪經濟領域也失分

貝佐斯、馬斯克多位名人帳戶遭駭搞詐騙 推特股價重挫

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

疫苗研發有進展高盛獲利強勁 美股收紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。