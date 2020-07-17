瑞銀：億萬富豪撤離股市
全球最大財富管理業者瑞士銀行（UBS）說，將資產託付瑞銀管理的億萬富豪，在3月至5月間，歷經全球股市空前重挫並快速回升後，正獲利了結，將資金撤離股市。
瑞銀全球家族辦公室主管史泰德勒表示，全球在3月遭逢股災之際，瑞銀最富有的客戶貸款買進數十億美元的股票，現正打算將這些資金撤離股市，把獲利轉入非流動性資產與私人資產。
瑞銀於16日發布報告，表示他們的投資策略，到5月底為止幫助富豪家族辦公室的投資報酬勝過避險基金和整體市場。
史泰德勒說：「我們從3月中到4月中旬的放款額創新高，有大量家族辦公室向我們尋求資金，然後投入股市。舉例來說，他們買進美股，但不是建立5,000萬美元的部位，而是為了將資產再平衡，買進超過10億美元的股票，從而大撈一筆。」
有「億萬富豪堡壘銀行」之名、服務全球半數超級富人的瑞銀說，家族辦公室服務的金字塔頂端客戶，現正轉進住宅房地產與私募股權，或嘗試從企業和策略交易案獲利。
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