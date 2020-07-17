ECB維持購債1.5兆美元

歐洲央行（ECB）16日決議現行寬鬆措施維持不變，並承諾將繼續買進債券，直到央行研判新冠肺炎疫情導致的經濟危機結束為止。總裁拉加德在記者會上強調，目前購債速度已稍稍減緩，但除非經濟出現重大驚喜，否則購債計畫將會落實。

ECB決定維持1.35兆歐元（1.5兆美元）的購債計畫，並維持存款利率為-0.5%，對市場持續注入流動性，並壓低借貸成本。ECB將先評估歐元區經濟復甦的進展，暫時不採取進一步的寬鬆措施。

ECB會後聲明中指出，「決策委員會將繼續待命，隨時準備在適當情況下調整所有的政策工具」。

聲明中並表示，「購債計畫將會繼續，隨著時間而以彈性態度執行，包括資產層級與各國公債配置。這將讓決策委員會能夠有效地消除風險，使貨幣政策能夠順利傳輸」。

ECB在6月會議時已經將購債計畫規模從7,500億歐元提高到1.35兆歐元，並將購債計畫的效期延長到2022年底止。之後陸續公布的經濟數據有所改善，消費支出及工業生產都緩步回升，使ECB決策官員的悲觀展望稍稍紓緩。拉加德公布的資訊顯示歐元區經濟活動正在恢復，不過動能仍遠低於新冠肺炎疫情之前的水準，且未來展望仍高度不確定。