IMF：全球未走出困境
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在20國集團（G20）財金首長會議前夕示警，全球經濟尚未走出困境。IMF另預估，今年中小企業的破產率可能從疫情前的4%，大幅攀升至12%。
喬治艾娃表示，世界各國為了抑制疫情和減輕疫情經濟影響所付出的財政成本，正在提高各國原本就已很高的債務水準，但現在還不是開始撤下安全網的時機。
在G20財金首長將於18日舉行視訊會議前，喬治艾娃說：「我們尚未走出困境。」喬治艾娃，儘管G20成員國和其他國家總共花費11兆美元在財政措施，各國央行也為市場大舉注入流動性，但危機依舊四伏，包括新一波的大規模感染、資產價值被拉低、大宗商品價格不停震盪、保護主義興起和政局不安定。
IMF並警告，在缺乏政府充足支持的情況下，中小企業的破產率可能在今年提高兩倍，意味可能造成經濟復甦停滯和金融不穩定性。
IMF 16日公布一項針對17國員工的分析報告，表示中小企業的破產率可能上升至12%，比新冠肺炎疫情爆發前的4％大增兩倍，報告顯示，義大利將首當其衝。
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