歐盟最高法院裁決 歐美數據分享協定無效

中央社 / 布魯塞爾16日綜合外電報導

歐盟最高法院歐洲法院（ECJ）今天裁決，歐洲與美國間重要的「隱私保護盾」（Privacy Shield）數據分享協定無效。這項裁決使得跨大西洋科技巨擘陷入法律困境。

美聯社報導，這項判決始於奧地利倡議人士施倫斯（Max Schrems）於2013至2015年間提出的法律訴訟。他當時控告臉書（Facebook）涉嫌「非法追蹤用戶資訊」及為美國情報單位蒐集情資

2013年，美國國家安全局（NSA）承包商前雇員史諾登（Edward Snowden）揭露，美國機構進行大規模網路監控，致使施倫斯提出這些訴訟。

對此，歐洲法院2015年裁定，稱為「避風港」（Safe Harbour）的歐美數據傳輸協定無效。這項協定得以讓歐美伺服器間傳輸資訊，科技巨擘在業務上對此相當依賴。

歐洲法院今天再裁定，「避風港」的替代協定「隱私保護盾」協定也同樣無效。「隱私保護盾」協定目前被逾5000家美國企業使用。

法官指出，「隱私保護盾」協定要求美國必須遵守歐盟隱私法規，但協定條款「並未給予歐洲人民在法庭上對抗美國當局的可行權利」。

然而，歐洲法院也表示，另一項名為「標準契約條款」（Standard Contractual Clauses, SCC）的協定可以維持下去。這項裁決給予企業替代架構。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）對此回應表示，美方對歐洲法院的裁決「深感失望」。

歐盟 奧地利 情資

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