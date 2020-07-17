OPEC+下月縮小減產規模

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）確認將從8月起縮小減產規模，使國際油價從四個月來的高點溫和回檔。

布蘭特原油9月期貨16日盤中每桶下跌0.9%，報43.38美元；西德州8月期貨下跌1.3%，報40.68美元。

分析師指出，最近國際油價回升，已使一些美國業者能夠恢復原油生產；但沙、俄等國不願讓油價回升過多，以防美國業者大量增產，搶奪市占率。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯表示，OPEC+將依據減產協定，8月起日減產量將由960萬桶，縮小到770萬桶；但由於伊拉克與奈及利亞等國之前並未達成減產目標，8月起將做「補償性」減產，因此實際日減產量將為810-830萬桶。OPEC+相信增產並不會傷害油價回升勢頭。

沙國能源部長阿布都阿濟茲表示，由於全球原油需求量已經回升，因此OPEC+新增的供給量將被消化掉。

他並表示，沙國8月原油出口量將維持7月水準，因為8月國內需求量將增加約50萬桶。

支撐國際油價的因素包括美國上周原油庫存量劇減750萬桶，是今年來最大的單周減量，進一步顯示全球原油供給過剩的壓力已經趨緩，以及中國第2季經濟恢復正成長。

分析師指出，國際油市似乎偏向樂觀，可能因為對於半年來的低迷氛圍已經疲乏。目前原油近月期貨與6個月遠期期貨價的正價差已縮小到每桶1.03美元，顯示市場對供給過剩的憂慮正在緩解中。

中國6月原油交貨量創新高，但交易商表示最近幾周中國的買氣已經明顯降溫。

另外美國加州最大煉油業者加州資源公司申請破產保護，令市場擔心煉油廠及相關業會出現新一波倒閉風潮，也可能導致原油需求減少。

油價 OPEC 俄羅斯

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