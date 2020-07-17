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美零售銷售 連二月攀升

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國零售銷售連二月攀升，且增幅比預期大。（路透）
美國零售銷售連二月攀升，且增幅比預期大。（路透）

美國6月零售銷售連續第二個月攀升，且增幅比預期大，但新冠肺炎感染潮再起和失業率仍高，可能扼殺經濟復甦幼苗。上周初領失業救濟金人數的降幅為3月來最小，即透露這個隱憂。

商業部16日公布，美國6月零售銷售額較5月勁增7.5%；5月的零售銷售增幅向上修正至18.2%，創1992年開始追蹤此數據以來最大增幅紀錄。彭博訪調經濟學家原先估計6月增幅為5%。

零售銷售持續回升，顯示原先受疫情影響停擺的企業營運重回常軌，以及政府擴大發放失業救濟金，已協助撐起購買力。NPD集團首席產業顧問柯恩說，疫情造成音樂會、夏令營這類體驗型活動的支出降低，使消費者手頭上有更多錢可買電視機、健身器材等實體產品，也助長零售銷售。

但最近美國新增確診病例再度暴增，在人口綢密的南部與西部地區尤然，迫使一些州暫停重啟、甚至重關內用餐飲、電影院等商業活動。經濟學家擔心，疫情復熾可能使零售支出再次踩煞車，這將延緩經濟復甦腳步。

消費者支出是美國經濟成長主要驅動力，貢獻全美逾三分之二經濟產值，零售銷售又大約占所有消費者支出的四分之一。

勞工部同日發布的報告顯示，在止於11日的一周，總計130萬人初次申領失業救濟金，比前期減少1萬人。彭博訪調經濟學家原先估計降到125萬人。

初領失業救濟金人數在3月底那周升到686.7萬人的歷史高峰，後來已下滑，但至今人數大約仍是2007-2009年大衰退期間最高點的兩倍。經濟學家指出，這顯示第二波裁員潮造成失業人數居高不下，若疫情復熾壓抑需求並加劇破產潮，失業情況可能進一步惡化。

商業部16日公布，美國6月零售銷售額較5月勁增7.5%；5月的零售銷售增幅向上修正至18.2%，創1992年開始追蹤此數據以來最大增幅紀錄。彭博訪調經濟學家原先估計6月增幅為5%。

零售銷售持續回升，顯示原先受疫情影響停擺的企業營運重回常軌，以及政府擴大發放失業救濟金，已協助撐起購買力。NPD集團首席產業顧問柯恩說，疫情造成音樂會、夏令營這類體驗型活動的支出降低，使消費者手頭上有更多錢可買電視機、健身器材等實體產品，也助長零售銷售。

但最近美國新增確診病例再度暴增，在人口綢密的南部與西部地區尤然，迫使一些州暫停重啟、甚至重關內用餐飲、電影院等商業活動。經濟學家擔心，疫情復熾可能使零售支出再次踩煞車，這將延緩復甦腳步。

消費者支出是美國經濟成長主要驅動力，貢獻全美逾三分之二經濟產值，零售銷售又大約占所有消費者支出的四分之一。

勞工部同日發布的報告顯示，在止於11日的一周，總計130萬人初次申領失業救濟金，比前期減少1萬人。彭博訪調經濟學家原先估計降到125萬人。

初領失業救濟金人數在3月底那周升到686.7萬人的歷史高峰，後來已下滑，但至今人數大約仍是2007-2009年大衰退期間最高點的兩倍。經濟學家指出，這顯示第二波裁員潮造成失業人數居高不下，若疫情復熾壓抑需求並加劇破產潮，失業情況可能進一步惡化。

在止於4日的一周，持續領救濟金人數減為1,730萬人，低於學者預估。

失業 疫情

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