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日振興推國旅計畫 遭批無視疫情

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

日本政府為鼓勵國旅，將於7月22日推行「Go To」計畫，透過補貼旅費的方式促進國內觀光，但因近日東京確診人數持續攀升，引起國民的強烈批評，要求政府暫停推行該項計畫。東京都知事小池百合子也呼籲政府應推遲該項計畫。

據《日經新聞》報導，「Go To」計畫將於7月22日正式上路，日本政府會補貼一半的旅行費用，每人每晚上限2萬日圓。日本政府原定8月實行該項計畫，但為了振興經濟，將日期提前至7月22日。但近日東京確診人數持續攀升，使日本國民擔憂該項計畫會讓疫情擴散至全國。

小池百合子15日受訪時表示，希望中央政府根據當前的感染狀況，重新考慮計畫實施時間和實施方式，並敦促國民不要在現階段到處旅行。立憲民主黨成員安住淳也說：「若這個活動導致外圍地區出現更多感染案例，政府必須為這場災難負責。」

據《NHK》報導，日本首相安倍晉三16日表示，會在今日召開新冠對策小組會議，聽取專家的意見，重新評估「Go To」計畫。國土交通大臣赤羽一嘉則表示，會根據專家的意見，於17日的記者會上進行該項計畫的相關說明。

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日本 東京 小池百合子

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